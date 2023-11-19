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جريمة قتل فى الحلقة الأولى من مسلسل زينهم

11/19/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت قناة on ومنصة watch it الإلكترونية عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم " بطولة أحمد داود، وشهدت الحلقة الأولى افتتاحية متميزة، جمعت "زينهم" أحمد داود، ووالدته هناء الشوربجي.



وأظهرت الأحداث قيام "زينهم" أحمد داود بالكذب على والدته كونه يعمل طبيب تشريح، في مشرحة، حيث أقنعها أنه يعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة، فيما أظهرت الحلقة جريمة قتل، حيث أبلغ محمد شكري سليمان عن مقتل زوجته نانسي أبو الخير، وباشر الضابط "ناجي" فحص موقع الجريمة ويجسده أحمد الرافعي.



فيما ظهر كريم قاسم وهو يلعب دكتور جيمي وهو نجل سلوي محمد علي وعماد رشاد والذي يريد أن يسافر ويعمل طبيب قلب وأشقاءه أطباء ولكن كل منهم لديه مطعم بيتزا، لكنه تم تعينه بمشرحة زينهم.



مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت برومو تشويقي، حيث جسد أحمد داود خلال الإعلان الدعائي شخصية طبيب شرعي يخفي عمله عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.



ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.
















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