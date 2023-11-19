أميرة موناكو ترتدى ملابس وطنية فى احتفالات العيد القومى للإمارة.. صور

MENAFN - Youm7) ارتدت الأميرة شارلين أميرة موناكو ، ملابس وطنية للاحتفال باليوم الوطني لموناكو، المعتمد يوم 19 نوفمبر من كل عام، وعند وصول الأميرة رفقة الأمير ألبرت، 65 عامًا، لحضور القداس في كاتدرائية موناكو هذا الصباح، ظهرت الأميرة المولودة في جنوب أفريقيا، 45 عامًا، ببدلة حمراء بالكامل، مع زوجها الذى يرتدي الزي العسكري الكامل.

ويبدو أن طفلي الزوجين، التوأم الأميرة غابرييلا، والأمير جاك، البالغان من العمر ثمانية أعوام، لم يكونا في الخدمة، على الرغم من حضورهما احتفالات السنوات السابقة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

احتفالات اليوم الوطني في موناكوقداس الاحتفال باليوم الوطنى لموناكو

ارتدت شارلين، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 45 عامًا، قبعة حمراء أنيقة على شكل علبة مستديرة، مع معطف مزدوج الصدر فوق فستان أحمر وأحذية من جلد الغزال تصل إلى الركبة، ويُعرف يوم موناكو الوطني أيضًا باسم يوم الأمير السيادي، ويتم اختيار تاريخ الاحتفال من قبل الأمير الحاكم، تقليديا، وقد اختار الأمراء يوم القديس الذي سموا باسمه.

لكن عندما ورث الأمير ألبرت اللقب، قرر اختيار نفس يوم والده بدلاً من يوم القديس ألبرت، الذي كان سيوافق 15 نوفمبر، ويتم الاحتفال بهذا اليوم عادة بالألعاب النارية فوق المرفأ في المساء السابق، بينما يكون قداس في مونت كارلو في صباح اليوم التالي.

وانضم إلى الزوجين أيضًا أفراد من العائلة المالكة الأوروبية، بما في ذلك الأميرة كارولين أميرة هانوفر والأميرة ستيفاني

أميرة موناكو.

اميرة موناكوأمير وأميرة موناكو

وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.