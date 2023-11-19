أميرة موناكو ترتدى ملابس وطنية فى احتفالات العيد القومى للإمارة.. صور

(MENAFN
- Youm7) ارتدت الأميرة شارلين أميرة موناكو ، ملابس وطنية للاحتفال باليوم الوطني لموناكو، المعتمد يوم 19 نوفمبر من كل عام، وعند وصول الأميرة رفقة الأمير ألبرت، 65 عامًا، لحضور القداس في كاتدرائية موناكو هذا الصباح، ظهرت الأميرة المولودة في جنوب أفريقيا، 45 عامًا، ببدلة حمراء بالكامل، مع زوجها الذى يرتدي الزي العسكري الكامل.
ويبدو أن طفلي الزوجين، التوأم الأميرة غابرييلا، والأمير جاك، البالغان من العمر ثمانية أعوام، لم يكونا في الخدمة، على الرغم من حضورهما احتفالات السنوات السابقة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.
احتفالات اليوم الوطني في موناكو
قداس الاحتفال باليوم الوطنى لموناكو
ارتدت شارلين، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 45 عامًا، قبعة حمراء أنيقة على شكل علبة مستديرة، مع معطف مزدوج الصدر فوق فستان أحمر وأحذية من جلد الغزال تصل إلى الركبة، ويُعرف يوم موناكو الوطني أيضًا باسم يوم الأمير السيادي، ويتم اختيار تاريخ الاحتفال من قبل الأمير الحاكم، تقليديا، وقد اختار الأمراء يوم القديس الذي سموا باسمه.
لكن عندما ورث الأمير ألبرت اللقب، قرر اختيار نفس يوم والده بدلاً من يوم القديس ألبرت، الذي كان سيوافق 15 نوفمبر، ويتم الاحتفال بهذا اليوم عادة بالألعاب النارية فوق المرفأ في المساء السابق، بينما يكون قداس في مونت كارلو في صباح اليوم التالي.
وانضم إلى الزوجين أيضًا أفراد من العائلة المالكة الأوروبية، بما في ذلك الأميرة كارولين أميرة هانوفر والأميرة ستيفاني
أميرة موناكو.
اميرة موناكو
أمير وأميرة موناكو
وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.
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