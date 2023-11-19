اليوم العالمى للرجل.. 4 حاجات بلاش تعمليها مع ابنك عشان يبقى راجل جدع

(MENAFN
- Youm7) فى 19 نوفمبر من كل عام نحتفل
باليوم العالمي للرجل ، والذي يعد مناسبة لرفع الوعي والمستوى الفكري والثقافي، حول صحة ورفاهية الرجال، مع تسليط الضوء حول القضايا التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحفيزهم ليكونوا قدوة إيجابية لكل من حولهم، وحتى يكون الرجل إيجابيًا، يجب أن يغرس فيه منذ صغره المزيد من القيم والعادات والصفات الطيبة ليكون رجلاً مثاليًا، ويستعرض "اليوم السابع" بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الآباء في تربية أطفالهم، تجعلهم يشعرون بتميز خاطئ وقد يؤثر على نفسيتهم فيما بعد.
طفل صغير الراجل مبيعيطش
تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية في حديثها لـ "اليوم السابع" إنه من أصعب الأشياء التي يمكن أن تغرس في الطفل حبس البكاء والتعبير عن المشاعر، فهذا الخطأ يجعل من الطفل شخصية مشوهة غير قادرة على التعبير عما بداخلها، وخاصة أن الطفل في سن صغير يعتبر البكاء الوسيلة الأولى والسهلة التي يلجأ إليها للتعبير عن غضيه، وإلا أخرج هذا الغضب في طرق أخرى كالعنف والغضب الشديد والعصبية، وفيما بعد ومع تقدم العمر من السهل أن يصاب هذا الرجل بالاكتئاب بسهولة.
مساعدة الأم للبنات فقط
تؤكد استشاري الصحة النفسية، أن هذا السلوك يجعل من الطفل شخصية اعتمادية اتكالية وغير قادر على تحمل المسئولية كما أنه يصبح فيما بعد شخصية صعب التعامل معه، وعندما يفقد المسؤول عنه يبقى مكتوف الأيدي، لا يستطيع القيام بشيء، وهذا ما يجعله أيضا يصاب بالاكتئاب بسهولة.
طفل مع أمه القسوة للأولاد والحنية للبنات
من الأخطاء التي يقع فيها الأبوان وتنشئ رجلا هشا، هو التعامل مع الولد بقسوة شديدة، وقد يعتقد الكثير من الآباء أنه عندما يعامل الولد بقسوة يجعله رجلا يعتمد عليه، على اعتقاد أن تقديم الحب والحنان له قد يجعله رجلاً ناعماً وسلبي في شخصيته، وغير قادر على تحمل المسؤولية، وهذا اعتقاد خاطئ حيث إن الحنان مطلوب للذكور مثل الفتيات تماما، فكل منهما يحتاج إلى الحب والعطف، والأسلوب اللين.
مقارنته بالآخرين
يعتبر هذا الخطأ من أصعب الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الأبوان، فمن الطبيعي أن لكل شخص مميزات مختلفة عن الشخص الأخر، وذلك إلى جانب أن المقارنة تجعله شخصية ضعيفة لا تسطيع معرفة مميزاتها وقدراتها، وتجعله شخصية مهزوزة.
طفل
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