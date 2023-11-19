اليوم العالمى للرجل.. 4 حاجات بلاش تعمليها مع ابنك عشان يبقى راجل جدع

MENAFN - Youm7) فى 19 نوفمبر من كل عام نحتفلباليوم العالمي للرجل ، والذي يعد مناسبة لرفع الوعي والمستوى الفكري والثقافي، حول صحة ورفاهية الرجال، مع تسليط الضوء حول القضايا التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحفيزهم ليكونوا قدوة إيجابية لكل من حولهم، وحتى يكون الرجل إيجابيًا، يجب أن يغرس فيه منذ صغره المزيد من القيم والعادات والصفات الطيبة ليكون رجلاً مثاليًا، ويستعرض "اليوم السابع" بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الآباء في تربية أطفالهم، تجعلهم يشعرون بتميز خاطئ وقد يؤثر على نفسيتهم فيما بعد.

طفل صغير الراجل مبيعيطش

تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية في حديثها لـ "اليوم السابع" إنه من أصعب الأشياء التي يمكن أن تغرس في الطفل حبس البكاء والتعبير عن المشاعر، فهذا الخطأ يجعل من الطفل شخصية مشوهة غير قادرة على التعبير عما بداخلها، وخاصة أن الطفل في سن صغير يعتبر البكاء الوسيلة الأولى والسهلة التي يلجأ إليها للتعبير عن غضيه، وإلا أخرج هذا الغضب في طرق أخرى كالعنف والغضب الشديد والعصبية، وفيما بعد ومع تقدم العمر من السهل أن يصاب هذا الرجل بالاكتئاب بسهولة.

مساعدة الأم للبنات فقط

تؤكد استشاري الصحة النفسية، أن هذا السلوك يجعل من الطفل شخصية اعتمادية اتكالية وغير قادر على تحمل المسئولية كما أنه يصبح فيما بعد شخصية صعب التعامل معه، وعندما يفقد المسؤول عنه يبقى مكتوف الأيدي، لا يستطيع القيام بشيء، وهذا ما يجعله أيضا يصاب بالاكتئاب بسهولة.

طفل مع أمه القسوة للأولاد والحنية للبنات

من الأخطاء التي يقع فيها الأبوان وتنشئ رجلا هشا، هو التعامل مع الولد بقسوة شديدة، وقد يعتقد الكثير من الآباء أنه عندما يعامل الولد بقسوة يجعله رجلا يعتمد عليه، على اعتقاد أن تقديم الحب والحنان له قد يجعله رجلاً ناعماً وسلبي في شخصيته، وغير قادر على تحمل المسؤولية، وهذا اعتقاد خاطئ حيث إن الحنان مطلوب للذكور مثل الفتيات تماما، فكل منهما يحتاج إلى الحب والعطف، والأسلوب اللين.

مقارنته بالآخرين

يعتبر هذا الخطأ من أصعب الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الأبوان، فمن الطبيعي أن لكل شخص مميزات مختلفة عن الشخص الأخر، وذلك إلى جانب أن المقارنة تجعله شخصية ضعيفة لا تسطيع معرفة مميزاتها وقدراتها، وتجعله شخصية مهزوزة.

طفل



