مسن فلسطينى يغنى أنا صامد من أمام حطام منزله بغزة.. عزيمة وأمل

MENAFN - Youm7) "أنا صامد صامد.. لو هدوا البيت أنا صامد" أغنية رددها مسن فلسطيني أمام حطام منزله في غزة ، الذي قامت بقصفه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضمن حملة المجازر التي بدأها الصهاينة منذ ما يتجاوز الشهر تقريبًا، هذا الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا بل وترجم بعدة لغات لكي يستطيع العالم فهم صوت هذا الرجل الذي يظل واقفًا مبتسمًا لديه عزيمة وأمل، مؤكدًا أنه مهما جرى سيظل صامدًا ولن يترك وطنه وأرضه حتى وأن تحولت لأطلال.

رجل فلسطيني عزيمة وأمل

"الله سبحانه وتعالى بده هيك"، هكذا تابع الرجل الفلسطيني الذي قد يتجاوز عمره الـ 60 عامًا حديثه في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، والذي يؤكد أن ما يمر به الشعب الفلسطيني أختبار قوي من الله، لابد أن يقابلوه بالأمل والتمسك بالأرض، وتابع: "الله بس، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله" بنبرة مليئة بالإيمان والقوة الممزوجة بالعزيمة، حيث أردف أن حكمة الله تأتي مع الابتلاء الذي يختبر به عباده الصالحين.

قطاع غزة

هدوء النفس والسكينة التي تحدث بها المسن الفلسطيني من أمام منزله المهدم جعل متابعين مواقع التواصل الاجتماعي ينبهرون به، هذا الهدوء النابع من إيمان قوي بحكمة الله والرضا بقضائه مهما كان تكلفة هذا الأمر ومهما كانت الخسائر.

"ألا أن نصر الله قريب"، كذلك تابع الفلسطيني ذو قوة الأمل، أن الله سيأتي لهم النصر في أقرب وقت، وأردف أن الفلسطينين إذا كانوا رحلوا في النكبة الأولى عام 1948، ولكنهم لن يرحلوا أبداً حتى وأن كلفهم هذا خسار أكبر، فلا خسائر تأتي أكثر من خسارة الأرواح من الأبرياء، والبيوت التي كانت تحتضن أهلها.