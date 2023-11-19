أويس يتضامن مع غزة بتصميم علم فلسطين بمكعبات الروبيك.. صور

MENAFN - Youm7) دعم ومؤازرة إخواننا في غزة لم ولن يتوقف، فنحن شعب واحد نشعر بأوجاعهم وكأنها تؤلمنا نحن، ونحاول قدر المستطاع أن نصل صوتهم بكل ما أوتينا من قوة، سواء بالرسم أو الموسيقى أو نشر مقاطع عنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعه، هذا ما بدأ به الحديث الشاب العشريني أويس عبد المجيد الشهير بـ "أويس روبيك" محترف لعبة الروبيك الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام بتصميم خريطة فلسطين مصاحبة معها جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية، وذلك من خلال محتوى مرئي جذاب خلال تنفيذه هذا التصميم بمكعبات الروبيك المعقدة.

فلسطين بمكعبات الروبيك.. أويس يدعم غزة بتصميم علم فلسطين

قال أويس في حديثه لـ "اليوم السابع" أنه يدرس بكلية التجارة انجليزي بجامعة الأزهر، ولكن عشقة لمكعبات الروبيك منذ الصغر واحترافها بشكل جاد منذ 6 سنوات جعلته يضع فيها طاقته وشغفه بالكامل، حيث جعل احترافه للعبة ونشر مقاطع اثناء التصميم جعل لديه عدد كبير من المتابعين من حول العالم الذين ينتظرون منه كل جديد.

علم فلسطين

احتراف اللعبة ليس في تصميم اشكال بها أو الوصول لحلها فقط، ولكن الاحترافية في وقت تنفيذ هذه التصميمات، فأستطاع حل اللغز الخاص بها في أقل من 13 ثانية، الأمر المبهر الذي جعل المحتوى الخاص به يتهافت عليه الكثير من هواة لعبة الروبيك، كما تابع أن بدايته كانت في رسم عديد من النجوم والمشاهير منهم ويجز ومحمد صلاح والفنان أحمد أمين.

الروبيك

ولكن منذ فترة ومع أحداث غزة ، والقصف المتواصل الذي يستهدف الأطفال والمدنيين من الأبرياء واستشهاد الألاف منهم دون ذنب جعله يحاول توجيه هذه الموهبة إلى صنع فيديو يندد به هذه الاعتداءات على ان يكون هذا الفيديو ملفت للأنظار، خاصة للأجانب الذين يتابعونه، وأردف أنه أخذ الرقم القياسي في حل لعبة الروبيك في 3 ثواني فقط، وهذا ضمن تحدي نفذ بين محترفين اللعبة حول العالم، كما أضاف أن لكل شخص ملهم في مكانه لابد أن يكون له دور في نشر ما يخص القضية الفلسطينية، وأوضح أن كل من فيده شيء يفعله لدعم قضية فلسطين التي تعتبر قضية العرب ككل يفعل هذا دون تراجع.

احمد أمين





أويس روبيك





كريستيانو





محمد صلاح



