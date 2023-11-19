أويس يتضامن مع غزة بتصميم علم فلسطين بمكعبات الروبيك.. صور

(MENAFN
- Youm7) دعم ومؤازرة إخواننا في غزة لم ولن يتوقف، فنحن شعب واحد نشعر بأوجاعهم وكأنها تؤلمنا نحن، ونحاول قدر المستطاع أن نصل صوتهم بكل ما أوتينا من قوة، سواء بالرسم أو الموسيقى أو نشر مقاطع عنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعه، هذا ما بدأ به الحديث الشاب العشريني أويس عبد المجيد الشهير بـ "أويس روبيك" محترف لعبة الروبيك الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام بتصميم خريطة فلسطين مصاحبة معها جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية، وذلك من خلال محتوى مرئي جذاب خلال تنفيذه هذا التصميم بمكعبات الروبيك المعقدة.
فلسطين بمكعبات الروبيك.. أويس يدعم غزة بتصميم علم فلسطين
قال أويس في حديثه لـ "اليوم السابع" أنه يدرس بكلية التجارة انجليزي بجامعة الأزهر، ولكن عشقة لمكعبات الروبيك منذ الصغر واحترافها بشكل جاد منذ 6 سنوات جعلته يضع فيها طاقته وشغفه بالكامل، حيث جعل احترافه للعبة ونشر مقاطع اثناء التصميم جعل لديه عدد كبير من المتابعين من حول العالم الذين ينتظرون منه كل جديد.
علم فلسطين
احتراف اللعبة ليس في تصميم اشكال بها أو الوصول لحلها فقط، ولكن الاحترافية في وقت تنفيذ هذه التصميمات، فأستطاع حل اللغز الخاص بها في أقل من 13 ثانية، الأمر المبهر الذي جعل المحتوى الخاص به يتهافت عليه الكثير من هواة لعبة الروبيك، كما تابع أن بدايته كانت في رسم عديد من النجوم والمشاهير منهم ويجز ومحمد صلاح والفنان أحمد أمين.
الروبيك
ولكن منذ فترة ومع أحداث غزة ، والقصف المتواصل الذي يستهدف الأطفال والمدنيين من الأبرياء واستشهاد الألاف منهم دون ذنب جعله يحاول توجيه هذه الموهبة إلى صنع فيديو يندد به هذه الاعتداءات على ان يكون هذا الفيديو ملفت للأنظار، خاصة للأجانب الذين يتابعونه، وأردف أنه أخذ الرقم القياسي في حل لعبة الروبيك في 3 ثواني فقط، وهذا ضمن تحدي نفذ بين محترفين اللعبة حول العالم، كما أضاف أن لكل شخص ملهم في مكانه لابد أن يكون له دور في نشر ما يخص القضية الفلسطينية، وأوضح أن كل من فيده شيء يفعله لدعم قضية فلسطين التي تعتبر قضية العرب ككل يفعل هذا دون تراجع.
احمد أمين
أويس روبيك
كريستيانو
محمد صلاح
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