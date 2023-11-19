اليوم العالمى للرجل.. اعرفى كل برج بيتعامل إزاى مع شريكة حياته

(MENAFN
- Youm7) الحياة لا تخلو من المناقشات والخلافات، خاصة بين الرجل والمرأة، والتي قد تؤدي إلى تقارب وجهات النظر أو قد تسبب جفوة بين الطرفين، خاصة إذا كانوا شركاء حياة، وقد يتوقف هذا الأمر على الرجل، الذي بيده دفة الأمور، يستطيع بها جعل الحياة الزوجية راحة وهدوء، بسبب سياسته وحنكته في التعامل مع الطرف الآخر، بل وقدرته على السيطرة في العديد من المواقف، وفي اليوم العالمي للرجل الذي يوافق 19 من نوفمبر وحسب البرج الفلكي لكل رجل يستعرض "اليوم السابع" مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي كيفية تعامل رجال كل برج مع شريكة حياتهم.
رجل وامرأة الأبراج النارية
قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إن الرجال من الأبراج النارية ومنها برج الحمل والأسد والقوس لديهم قدرة على السيطرة على الطرف الآخر، بالرغم من شدتهم في الكثير من المواقف إلا أن السيطرة تأتي من قلبهم الأبيض، فهم بعدما ينفعلون يحاولون إرضاء الطرف الآخر بأس شكل، فمن الممكن أن يعتذروا ويبادرون بالتصالح، خاصة أنهم من الأبراج الأوفياء الذين لا يفضلون المشكلات ولا يحبون العيش فيها.
رجل الأبراج المائية
أما عن الأبراج المائية فقالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن الرجال من مواليد برج العقرب والسرطان والحوت لديهم طريقة فريدة من نوعها في إرضاء الطرف الآخر، فهم يعشقون المفاجآت وإحضار الهدايا، سواء بمناسبة أو بدون، كما أنهم يعتبرون من أكثر الأبراج وفاء وحبًا للبيت والأسرة، فتجدهم طوال الوقت مهتمين بالطرف الآخر حتى في أكثر الأوقات انشغالاً.
شريك الحياة الأبراج الهوائية
وعن الأبراج الهوائية ومنها برج الميزان والدلو والجوزاء فلهم طريقة مختلفة في التعامل مع شريك حياتهم، فهم يعلمون أن التعبير عن الحب بالأفعال وليس بالأقوال، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن الأبراج الهوائية يحبون التعبير المادي عن الحب، فتعبيرهم عن مشاعرهم لشريك حياتهم بيكون عن طريق تنفيذ ما يرغبون، كما أن لديهم طريقة جميلة في الاستماع لمن يحبون، فهم يشعرون أن هذا الأمر يقربهم بشكل قوي من بعضهم.
الأبراج الترابية
أما عن الأبراج الترابية من الرجال فتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن رجال برج الجدي والثور والعذراء، يفضلون السفر عند الشعور بأن هناك ملل في علاقتهم مع شريك حياتهم، ولكن هذا السفر لا يتم إلا مع الطرف الأخر، فلا يجدون الراحة غير معه ولا يهنأون بالسعادة إلا وإن كانوا بالقرب ممن يحبون.
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