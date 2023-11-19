اليوم العالمى للرجل.. اعرفى كل برج بيتعامل إزاى مع شريكة حياته

MENAFN - Youm7) الحياة لا تخلو من المناقشات والخلافات، خاصة بين الرجل والمرأة، والتي قد تؤدي إلى تقارب وجهات النظر أو قد تسبب جفوة بين الطرفين، خاصة إذا كانوا شركاء حياة، وقد يتوقف هذا الأمر على الرجل، الذي بيده دفة الأمور، يستطيع بها جعل الحياة الزوجية راحة وهدوء، بسبب سياسته وحنكته في التعامل مع الطرف الآخر، بل وقدرته على السيطرة في العديد من المواقف، وفي اليوم العالمي للرجل الذي يوافق 19 من نوفمبر وحسب البرج الفلكي لكل رجل يستعرض "اليوم السابع" مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي كيفية تعامل رجال كل برج مع شريكة حياتهم.

رجل وامرأة الأبراج النارية

قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إن الرجال من الأبراج النارية ومنها برج الحمل والأسد والقوس لديهم قدرة على السيطرة على الطرف الآخر، بالرغم من شدتهم في الكثير من المواقف إلا أن السيطرة تأتي من قلبهم الأبيض، فهم بعدما ينفعلون يحاولون إرضاء الطرف الآخر بأس شكل، فمن الممكن أن يعتذروا ويبادرون بالتصالح، خاصة أنهم من الأبراج الأوفياء الذين لا يفضلون المشكلات ولا يحبون العيش فيها.

رجل الأبراج المائية

أما عن الأبراج المائية فقالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن الرجال من مواليد برج العقرب والسرطان والحوت لديهم طريقة فريدة من نوعها في إرضاء الطرف الآخر، فهم يعشقون المفاجآت وإحضار الهدايا، سواء بمناسبة أو بدون، كما أنهم يعتبرون من أكثر الأبراج وفاء وحبًا للبيت والأسرة، فتجدهم طوال الوقت مهتمين بالطرف الآخر حتى في أكثر الأوقات انشغالاً.

شريك الحياة الأبراج الهوائية

وعن الأبراج الهوائية ومنها برج الميزان والدلو والجوزاء فلهم طريقة مختلفة في التعامل مع شريك حياتهم، فهم يعلمون أن التعبير عن الحب بالأفعال وليس بالأقوال، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن الأبراج الهوائية يحبون التعبير المادي عن الحب، فتعبيرهم عن مشاعرهم لشريك حياتهم بيكون عن طريق تنفيذ ما يرغبون، كما أن لديهم طريقة جميلة في الاستماع لمن يحبون، فهم يشعرون أن هذا الأمر يقربهم بشكل قوي من بعضهم.

الأبراج الترابية

أما عن الأبراج الترابية من الرجال فتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أن رجال برج الجدي والثور والعذراء، يفضلون السفر عند الشعور بأن هناك ملل في علاقتهم مع شريك حياتهم، ولكن هذا السفر لا يتم إلا مع الطرف الأخر، فلا يجدون الراحة غير معه ولا يهنأون بالسعادة إلا وإن كانوا بالقرب ممن يحبون.