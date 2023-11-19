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راية للتكنولوجيا تحقق 85.8% نموا سنويا للأعمال.. وطفرة بقطاع الاتصالات

11/19/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس، هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة، قد حققت نموا ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام،
كما أفاد أن الشركة قد اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التى انعكست بشكل إيجابى على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.
جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، فى دورته 27، والذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت شعار «من أجل عالم أفضل».
أضاف عبدالرسول: «شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التى تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضى، بنمو سنوى إجمالى قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023، وبلغت المبيعات
السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه مصرى.
ومن أبرز القطاعات التى شهدت طفرة هائلة فى أعمالنا قطاع الاتصالات، حققنا نموا سنويا استثنائيا، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلى لتتجاوز 54%، كما حققنا نموا سنويا على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%، وتابع، «نعتز بتعاوننا المثمر مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لتعزيز جهود التحول الرقمى، ونتجه نحو مزيد من التوسع فيما يتعلق بخدمة الأسواق الإقليمية، وتفخر راية بتوليها عدد من المشروعات الضخمة فى أنحاء المنطقة ككل وإنجازها على أعلى مستوى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أوكلت إلى راية لتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات الضخمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص فى الكويت والأردن، وتوسعت قدراتنا على مستوى الخدمات السحابية فى المنطقة من خلال إطلاق مركز سحابى Cloud Hub جديد فى المملكة العربية السعودية استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة والاستفادة من الخبرة المتراكمة التى اكتسبناها أثناء إدارة مركزنا السحابى الحالى فى مصر – وهى خطوة فى طريقنا نحو مزيد من التوسع فى إنشاء المزيد من المراكز السحابية فى أنحاء الخليج.
على مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذى: «عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix العالمية فضلا عن شراكة استراتيجية مع Software AG التى تعد من أكبر الفاعلين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات عالميا».
وتابع الرئيس التنفيذى، بمعرض حديثه عن جهود التطوير الداخلية: «أحرزت راية تقدما ملحوظا على مستوى قدراتها التشغيلية، والتى من شأنها دعم أعمالنا خلال الفترة المقبلة؛ إذ افتتح مركز بيانات راية المرحلة الثالثة من توسعاته بأحدث التقنيات الكهروميكانيكية، وأسست وحدة جديدة للبرمجيات والتطوير، وأسست مركزا جديدا لدعم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، كما انتهت بنجاح من تدشين وتشغيل مركز البيانات الثالث لها بمدينة السادس من أكتوبر، وحصلنا كذلك على ترخيص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمراكز البيانات المعتمدة ومقدمى الخدمات السحابية.











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