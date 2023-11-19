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الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تشارك في معرض Cairo ICT23

11/19/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في فعاليات الدورة 27 من معرضCairo ICT23 ، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



واشتمل جناح الهيئة في المعرض على العديد من منتجاتها وخدماتها في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حيث عرضت الهيئة مجموعة من الصور الفضائية لتطبيقات تتبع التغيرات المكانية للزراعة واستصلاح الأراضي واستكشاف الثروات المعندية ورصد تغيرات الشواطئ في كل من الغردقة والساحل الشمالي، وتقييم وتنبؤ بالتغيرات المناخية في سواحل البحر المتوسط، والتنبؤ بالآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من منتجات الاستشعار من البُعد ومنها نماذج للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عرض خدمات تحليل الصور الفضائية، وخدمات رصد الأرض، وخدمات التخطيط والتنمية.



وحظيت مشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المعرض الدولي للاتصالات باهتمام كبير من الزوار، حيث قاموا بزيارة الجناح الخاص بالهيئة للتعرف على منتجاتها وخدماتها، كما عقدت الهيئة عددًا من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المُشاركة في المعرض؛ لمناقشة سُبل التعاون في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.



ويشمل جناح الهيئة عرض نشاطات مُتخصصة في تطبيقات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، حيث قامت الهيئة بتقديم منصات تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الزراعة ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى عرض بعض التطبيقات الخاصة بالشمول الرقمي، وكذلك أطالس لمشروعات الدلتا الجديدة.



من جانبه، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء إلى ضم خدمات الهيئة إلى منصة الحوسبة السحابية لافتًا إلى أن الهيئة تخدم العديد من المشروعات القومية التي تخدم تحقيق أغراض التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة بتقديم حلول مُبتكرة في مجالات التكنولوجيا والفضاء، مما يُعزز دورها الريادي في تطوير المشاريع البحثية والتطبيقات العلمية.



وأكد أن الهيئة تهدف من المشاركة في المعرض إلى التعريف بمنتجاتها وخدماتها، وتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمشاركة في مناقشة أحدث التطورات في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.












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