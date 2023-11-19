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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها السياحة بنسبة 12.1%

11/19/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصري ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 12.1%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.2%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.1%، على التوالي، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.



وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وحيدًا بنسبة 0.7%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 7.01%، واستحوذت المؤسسات على 23.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.25%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 347.5 مليون جنيه، 90.5 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 473.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5898 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1472 نقطة.












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