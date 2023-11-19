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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2720 جنيها للجرام عيار 21

11/19/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر آخر تحديث في أسعار الذه اليوم في مصر الأحد 19 نوفمبر 2023 بالتعاملات المسائية والتي سجلت استقرار عند مستويات 2720 جنيها، في حين يستقر الطلب على الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر وتوقف التداول في البورصة العالمية يومي السبت والأحد.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3120 جنيها

عيار 21 يسجل 2720 جنيها

عيار 18 يسجل 2340 جنيها

الجنيه الذهب 21840 جنيه



الطلب على الذهب عالمياً

يحتفل ملايين الأشخاص في الهند في مهرجان ديوالي الذي يستمر خمسة أيام ويعد حدثًا مهمًا لسوق الذهب العالمي، حيث تعد الهند واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب في العالم وغالبًا ما يتم تقديم المعدن الثمين كهدية خلال الاحتفالات.



انخفاض أسعار الذهب بداية الشهر ساعدت على تزايد الطلب على الذهب في الهند استعداداً للاحتفالات، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب.



وتشير التوقعات أن ترتفع مبيعات الذهب في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة 20% إلى 22%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 25% إلى 30% مقارنة مع العام الماضي.



الطلب الفعلي القوي في الهند والأسواق الناشئة الأخرى من المتوقع له أن يوفر دعمًا قويًا للذهب لتحافظ الأسعار مستويات مناسبة حتى نهاية العام. خاصة أن بعد مهرجان ديوالي يأتي موسم الزفاف في الهند والذي يشهد طلب متزايد على الذهب أيضاً.



جدير بالذكر أنه حتى الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر الماضي انخفض الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في المنطقة الأسيوية ومن ضمنها الهند بمقدار 1.6 طن.



لكن صناديق الاستثمار في الذهب في المنطقة الأوروبية أضافت 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن.














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