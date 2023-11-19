عالمة آثار تكشف: مقبرة نفرتيتى قد تكون مخبأة فى غرفة سرية لتوت عنخ أمون

(MENAFN
- Youm7) يعود الجدل حول مقبرة الملكة نفرتيتى من جديد وذلك بناء على ما أكدته عالمة الآثار الدكتورة سليمة إكرام، أستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأنها تعتقد أن المثوى الأخير للملكة نفرتيتى مختبئة خلف حجرة سرية بمقبرة توت عنخ آمون.
الملكة نفرتينى
وهو الأمر الذى لم يكن بالجديد فقد سبقها إلى هذا الاحتمال عالم الآثار البريطاني نيوكولاس ريفز، منذ 2016، وظل البحث جارى حتى 2022، حتى تم الإعلان عبر مؤتمر صحفى كبير، بأنه ليس هناك شيء خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
وأضافت الدكتورة سليمة كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت مقبرة الملكة متأخرة عن مقبرة توت عنخ آمون، لكن الاختبارات العلمية أعطت نتائج غامضة، خلال حديثها مع صحيفة
The U.S. Sun.
نفرتيتي
تعتبر الملكة نفرتيتى الزوجة الملكية العظيمة لأمنحتب الرابع المعروف بالاسم الذى تبناه لاحقًا فى حياته أخناتون، واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة فى التاريخ، تصف الممرات المتوهجة تألقها مثل تلك التي تم العثور عليها منقوشة على لوحة في منطقة العمارنة، والتي تقول "سيدة النبلاء، رائعة في القصر مثالية المظهر جميلة في العمود المزدوج، سيدة الفرح الذي يتحد مع النعمة، الذي يفرح الناس بسماع صوته، زوجة الملك العظيمة، محبوبته، عشيقة الأرضين - نفرنفرو آتون، نفرتيتي، منحت الحياة إلى الأبد ، وإلى الأبد."
وقد بدأت قصة الاكتشاف في 6 ديسمبر 1912 حين اكتشف عالم الآثار الألماني لودفيج بوشاردت تمثالا نصفيا لها بين أنقاض العمارنة، ويعتبر التمثال النصفي أكثر تصوير مذهل لجمال امرأة من العالم القديم، كما يعد التجسيد المادى لاسم الملكة الذى يعني أن "الجميلة قد أتت".
تاريخ ميلاد ووفاة نفرتيتى غير معروفين، بينما تمكن المؤرخون من إثبات أن نفرتيتى نشأت في الديوان الملكي المصري لأبوين غير معروفين. عاشت حياة مميزة عندما كانت طفلة، محاطة بروعة وطقوس عهد الفرعون أمنحتب الثالث الطويل،كانت مصر غنية وآمنة خلال حكمه. تزوجت من وريث العرش في سن المراهقة ، رغم أن البعض يعتقد أنها ربما كانت أصغر سناً.
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