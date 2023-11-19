عالمة آثار تكشف: مقبرة نفرتيتى قد تكون مخبأة فى غرفة سرية لتوت عنخ أمون

MENAFN - Youm7) يعود الجدل حول مقبرة الملكة نفرتيتى من جديد وذلك بناء على ما أكدته عالمة الآثار الدكتورة سليمة إكرام، أستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأنها تعتقد أن المثوى الأخير للملكة نفرتيتى مختبئة خلف حجرة سرية بمقبرة توت عنخ آمون.

الملكة نفرتينى

وهو الأمر الذى لم يكن بالجديد فقد سبقها إلى هذا الاحتمال عالم الآثار البريطاني نيوكولاس ريفز، منذ 2016، وظل البحث جارى حتى 2022، حتى تم الإعلان عبر مؤتمر صحفى كبير، بأنه ليس هناك شيء خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وأضافت الدكتورة سليمة كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت مقبرة الملكة متأخرة عن مقبرة توت عنخ آمون، لكن الاختبارات العلمية أعطت نتائج غامضة، خلال حديثها مع صحيفة

The U.S. Sun.

نفرتيتي

تعتبر الملكة نفرتيتى الزوجة الملكية العظيمة لأمنحتب الرابع المعروف بالاسم الذى تبناه لاحقًا فى حياته أخناتون، واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة فى التاريخ، تصف الممرات المتوهجة تألقها مثل تلك التي تم العثور عليها منقوشة على لوحة في منطقة العمارنة، والتي تقول "سيدة النبلاء، رائعة في القصر مثالية المظهر جميلة في العمود المزدوج، سيدة الفرح الذي يتحد مع النعمة، الذي يفرح الناس بسماع صوته، زوجة الملك العظيمة، محبوبته، عشيقة الأرضين - نفرنفرو آتون، نفرتيتي، منحت الحياة إلى الأبد ، وإلى الأبد."

وقد بدأت قصة الاكتشاف في 6 ديسمبر 1912 حين اكتشف عالم الآثار الألماني لودفيج بوشاردت تمثالا نصفيا لها بين أنقاض العمارنة، ويعتبر التمثال النصفي أكثر تصوير مذهل لجمال امرأة من العالم القديم، كما يعد التجسيد المادى لاسم الملكة الذى يعني أن "الجميلة قد أتت".

تاريخ ميلاد ووفاة نفرتيتى غير معروفين، بينما تمكن المؤرخون من إثبات أن نفرتيتى نشأت في الديوان الملكي المصري لأبوين غير معروفين. عاشت حياة مميزة عندما كانت طفلة، محاطة بروعة وطقوس عهد الفرعون أمنحتب الثالث الطويل،كانت مصر غنية وآمنة خلال حكمه. تزوجت من وريث العرش في سن المراهقة ، رغم أن البعض يعتقد أنها ربما كانت أصغر سناً.



