أشرف رضا يكشف كواليس عمل مجلة ذاكرة الفنون خلال المرحلة المقبلة

MENAFN - Youm7) كشف الدكتور أشرف رضا، رئيس تحرير سلسلة مجلة الفنون الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب ، أنه حاليًا في صدد تكوين المجلس الجديد للمجلة، إضافة إلى تجهيز الشكل الجديد لتصميمم مطبوع ذاكرة الفنون، ومن حيث التصميم و المحتوى.

وأوضح أشرف رضا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعكف حاليا على تقديم موضوعات فنية تشكيلية جديدة مرتبقة لخطة 2024، والتي من المتوفع ان تظهر في الاعداد الجديدة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته المقبلة التي سوف تنطلق خلال شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر، أن قرر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تغيير بعض رؤساء تحرير السلاسل والمجلات التي تصدر عن الهيئة، أول شهر نوفمبر الجارى.

وجاء تكليف المجلس لشخصيات ثقافية عدة منهم: الكاتب والشاعر عزمي عبد الوهاب، برئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، والشاعر علي عطا برئاسة تحرير سلسلة الإبداع العربي، والشاعر يسري حسان، برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، والدكتور سامي سليمان، برئاسة تحرير سلسلة دراسات أدبية.

وقرر المجلس استئناف سلسلة «أدباء القرن العشرين» برئاسة الدكتور حسين البنهاوي، التي حملت عناوينها الأولى بعض أعمال عميد الأدب العربي طه حسين، إسهاما في المشروع التي تعني به الهيئة هذه الفترة وهو «استعادة طه حسين»، وكذلك تولى الدكتور مصطفى رياض، رئاسة المشروع القومي «الألف كتاب الثاني» المعني بترجمة أهم الإصدارات الفكرية والمعارف الإنسانية، بعد رحيل عميد المترجمين العرب الدكتور محمد عناني.