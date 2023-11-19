أشرف رضا يكشف كواليس عمل مجلة ذاكرة الفنون خلال المرحلة المقبلة

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- Youm7) كشف الدكتور أشرف رضا، رئيس تحرير سلسلة مجلة الفنون الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب ، أنه حاليًا في صدد تكوين المجلس الجديد للمجلة، إضافة إلى تجهيز الشكل الجديد لتصميمم مطبوع ذاكرة الفنون، ومن حيث التصميم و المحتوى.
وأوضح أشرف رضا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعكف حاليا على تقديم موضوعات فنية تشكيلية جديدة مرتبقة لخطة 2024، والتي من المتوفع ان تظهر في الاعداد الجديدة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته المقبلة التي سوف تنطلق خلال شهر يناير المقبل.
جدير بالذكر، أن قرر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تغيير بعض رؤساء تحرير السلاسل والمجلات التي تصدر عن الهيئة، أول شهر نوفمبر الجارى.
وجاء تكليف المجلس لشخصيات ثقافية عدة منهم: الكاتب والشاعر عزمي عبد الوهاب، برئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، والشاعر علي عطا برئاسة تحرير سلسلة الإبداع العربي، والشاعر يسري حسان، برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، والدكتور سامي سليمان، برئاسة تحرير سلسلة دراسات أدبية.
وقرر المجلس استئناف سلسلة «أدباء القرن العشرين» برئاسة الدكتور حسين البنهاوي، التي حملت عناوينها الأولى بعض أعمال عميد الأدب العربي طه حسين، إسهاما في المشروع التي تعني به الهيئة هذه الفترة وهو «استعادة طه حسين»، وكذلك تولى الدكتور مصطفى رياض، رئاسة المشروع القومي «الألف كتاب الثاني» المعني بترجمة أهم الإصدارات الفكرية والمعارف الإنسانية، بعد رحيل عميد المترجمين العرب الدكتور محمد عناني.
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