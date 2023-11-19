ناشر أنطونيا سوزان بيات يكشف تفاصيل وفاتها وكواليس العمل معها

MENAFN - Youm7) نعى ناشر الروائية والشاعرة الإنجليزية أنطونيا سوزان بيات، التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ87، والتى تعد ضمن أعظم 50 شخصية من الكتاب البريطانيين منذ سنة 1945.

وقال الناشر الإنجليزى فى بيان صحفى أن أنطونيا سوزان بيات "توفيت بسلام في المنزل محاطة بعائلتها المقربة"، وكتبت جيني أوجلو، محررة "بيات" وصديقتها:

كان العمل مع أنطونيا سوزان بيات مليئًا بالمفاجآت. لقد كانت مفتونة بالتحول، من التحول غير المتوقع للحياة الفردية، والذي استكشفته في الكتب المبكرة مثل "الحياة الساكنة"، إلى الخيال المخيف للقصص القصيرة مثل "امرأة حجرية"، وكانت مبتكرة بتحد، كما هو الحال مع إدراج الرواية. الشعر في الحيازة، أو في شكل كتابها الأصلي، حكاية كاتب السيرة الذاتية.

وأضافت: مثل العديد من الكتاب، كان بإمكانها الاحتفاظ ببذور القصة في رأسها لفترة طويلة، وأحيانًا لسنوات، ولكن عندما تظهر كانت تعمل بجد عليها في دفاتر ملاحظاتها وفي محادثاتها، وتقرأ على نطاق واسع لتوضيح خلفية الحركات الفكرية. والأفكار الفنية، ورسم كل مشهد بالتفصيل في رأسها، بدءًا من ألوان الملابس وأسماء الشخصيات الثانوية -التي كانت غالبًا غريبة- وحتى تعقيد جداول مواعيد القطارات. وأخيرا، تم تشكيل الشكل بالكامل في ذهنها. ومن ثم سوف يتدفق إلى الصفحة، دون إجراء أي تغيير.

فازت أنطونيا سوزان بيات، بجائزة البوكر عام 1990، ووصلت إلى القائمة القصيرة عام 2009، وحينها قالت إن الكتابة هي ببساطة أهم شيء في حياتي.

نشرت أنطونيا بيات روايتها الأولى في عام 1964، وبغض النظر عن فترة عملها كأكاديمية، فقد كتبتها - بالإضافة إلى القصص القصيرة والمقالات والتقديرات النقدية - على مدى العقود الستة التالية. على الرغم من أنها كانت معروفة بفكرها العالي، عند فوزها بجائزة البوكر وفي عام 1990، أعلنت بشكل مشهور - ربما مع تلميح من المرح - أنها ستنفق المكاسب على حمام سباحة لمنزلها في فرنسا.