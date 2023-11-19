ناشر أنطونيا سوزان بيات يكشف تفاصيل وفاتها وكواليس العمل معها

(MENAFN
- Youm7) نعى ناشر الروائية والشاعرة الإنجليزية أنطونيا سوزان بيات، التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ87، والتى تعد ضمن أعظم 50 شخصية من الكتاب البريطانيين منذ سنة 1945.
وقال الناشر الإنجليزى فى بيان صحفى أن أنطونيا سوزان بيات "توفيت بسلام في المنزل محاطة بعائلتها المقربة"، وكتبت جيني أوجلو، محررة "بيات" وصديقتها:
كان العمل مع أنطونيا سوزان بيات مليئًا بالمفاجآت. لقد كانت مفتونة بالتحول، من التحول غير المتوقع للحياة الفردية، والذي استكشفته في الكتب المبكرة مثل "الحياة الساكنة"، إلى الخيال المخيف للقصص القصيرة مثل "امرأة حجرية"، وكانت مبتكرة بتحد، كما هو الحال مع إدراج الرواية. الشعر في الحيازة، أو في شكل كتابها الأصلي، حكاية كاتب السيرة الذاتية.
وأضافت: مثل العديد من الكتاب، كان بإمكانها الاحتفاظ ببذور القصة في رأسها لفترة طويلة، وأحيانًا لسنوات، ولكن عندما تظهر كانت تعمل بجد عليها في دفاتر ملاحظاتها وفي محادثاتها، وتقرأ على نطاق واسع لتوضيح خلفية الحركات الفكرية. والأفكار الفنية، ورسم كل مشهد بالتفصيل في رأسها، بدءًا من ألوان الملابس وأسماء الشخصيات الثانوية -التي كانت غالبًا غريبة- وحتى تعقيد جداول مواعيد القطارات. وأخيرا، تم تشكيل الشكل بالكامل في ذهنها. ومن ثم سوف يتدفق إلى الصفحة، دون إجراء أي تغيير.
فازت أنطونيا سوزان بيات، بجائزة البوكر عام 1990، ووصلت إلى القائمة القصيرة عام 2009، وحينها قالت إن الكتابة هي ببساطة أهم شيء في حياتي.
نشرت أنطونيا بيات روايتها الأولى في عام 1964، وبغض النظر عن فترة عملها كأكاديمية، فقد كتبتها - بالإضافة إلى القصص القصيرة والمقالات والتقديرات النقدية - على مدى العقود الستة التالية. على الرغم من أنها كانت معروفة بفكرها العالي، عند فوزها بجائزة البوكر وفي عام 1990، أعلنت بشكل مشهور - ربما مع تلميح من المرح - أنها ستنفق المكاسب على حمام سباحة لمنزلها في فرنسا.
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