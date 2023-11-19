دعوة تطالب بإعادة طباعة اختلاق إسرائيل القديمة.. وصف بأنه أفضل كتاب

(MENAFN
- Youm7) دعا الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب إلى إعادة طباعة كتاب "اختلاق إسرائيل القديمة .. إسكات التاريخ الفلسطينى"، وهو من تأليف كيث وايتلام، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة سحر الهنيدى.
وقال الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، عبر حسابه على منصة "إكس": لو يعيد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب طباعة هذا الكتاب الفائق، والذي قال عنه إدوارد سعيد أنه من أفضل ما قرأ، ستكون مساهمه من المجلس - كعادته - في دعم القضية الفلسطينية.
كتاب اختلاق إسرائيل القديمة
وأوضح الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، أن كيث ويليام لا يكشف فى كتابه الأكاذيب الصهيونية فقط، بل وبأسلوب أكاديمي محايد يظهر حقيقتها، مؤكدا على أنه من الكتب التي يجب أن تكون في كل مكتبة عربية.
وفى المقابل تضامن العديد من الأدباء وجمهور القراء على منصة التواصل الاجتماعى، بالتأكيد على أهمية الكتاب، والذى تتوافر منه نسخة إليكترونية، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الكتاب وما يحتويه، وأهمية إعادة طباعته.
عبد الله البصيص عن كتاب اختلاق إسرائيل القديمة
يشار إلى أن الكتاب يهم فى الأساس دارسى التاريخ والدراسات الدينية وعلماء الاجتماع والمتهمين بالسياسة المعاصرة فى الشرق الأوسط وكل المهتمين بالتاريخ القديم لفلسطين وإسرائيل.
عبد الله البصيص، شاعر وروائي كويتي من مواليد الكويت، 1980. عضو رابطة الأدباء الكويتيين، شارك في العديد من الندوات والفعاليات الثقافية خارج الكويت وداخلها. صدر له: "الديوانية" (قصص قصيرة، 2011)، "السور" (قصص قصيرة، 2012)، "ذكريات ضالة" (رواية، 2014)، "طعم الذنب" (رواية، 2016)، "الأفكار" (ديوان شعر، 2017)، و"قاف قاتل، سين سعيد" (رواية، 2019).
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