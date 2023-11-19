دعوة تطالب بإعادة طباعة اختلاق إسرائيل القديمة.. وصف بأنه أفضل كتاب

MENAFN - Youm7) دعا الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب إلى إعادة طباعة كتاب "اختلاق إسرائيل القديمة .. إسكات التاريخ الفلسطينى"، وهو من تأليف كيث وايتلام، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة سحر الهنيدى.

وقال الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، عبر حسابه على منصة "إكس": لو يعيد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب طباعة هذا الكتاب الفائق، والذي قال عنه إدوارد سعيد أنه من أفضل ما قرأ، ستكون مساهمه من المجلس - كعادته - في دعم القضية الفلسطينية.

كتاب اختلاق إسرائيل القديمة

وأوضح الكاتب الكويتى عبد الله البصيص، أن كيث ويليام لا يكشف فى كتابه الأكاذيب الصهيونية فقط، بل وبأسلوب أكاديمي محايد يظهر حقيقتها، مؤكدا على أنه من الكتب التي يجب أن تكون في كل مكتبة عربية.

وفى المقابل تضامن العديد من الأدباء وجمهور القراء على منصة التواصل الاجتماعى، بالتأكيد على أهمية الكتاب، والذى تتوافر منه نسخة إليكترونية، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الكتاب وما يحتويه، وأهمية إعادة طباعته.

عبد الله البصيص عن كتاب اختلاق إسرائيل القديمة

يشار إلى أن الكتاب يهم فى الأساس دارسى التاريخ والدراسات الدينية وعلماء الاجتماع والمتهمين بالسياسة المعاصرة فى الشرق الأوسط وكل المهتمين بالتاريخ القديم لفلسطين وإسرائيل.

عبد الله البصيص، شاعر وروائي كويتي من مواليد الكويت، 1980. عضو رابطة الأدباء الكويتيين، شارك في العديد من الندوات والفعاليات الثقافية خارج الكويت وداخلها. صدر له: "الديوانية" (قصص قصيرة، 2011)، "السور" (قصص قصيرة، 2012)، "ذكريات ضالة" (رواية، 2014)، "طعم الذنب" (رواية، 2016)، "الأفكار" (ديوان شعر، 2017)، و"قاف قاتل، سين سعيد" (رواية، 2019).