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مستخدمو Windows 11 بالاتحاد الأوروبى سيمكنهم إزالة تطبيقات مايكروسوفت الافتراضية

11/19/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Microsoft عن التزامها بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتماشيًا مع هذا الالتزام، أصدرت الشركة تحديث معاينة غير أمني لنظام التشغيل Windows 11، الإصدار 23H2، والذي يشرف على التغييرات التي تم إجراؤها للوفاء بالتزامات DMA.



وفي منشور مدونة حديث، أكدت Microsoft خطتها لإجراء التغييرات اللازمة على Windows 11 23H2 وWindows 10 22H2، بحيث يتوافق كلا الإصدارين مع قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي في 6 مارس 2024.



ويحدد التحديث الأخير في نظام التشغيل Windows 11 الآن وظائف نظام التشغيل بوضوح في الإعدادات، والبدء، والبحث، مما يسهل على المستخدمين التنقل، ويمكن العثور على مكونات نظام التشغيل البارزة في الإعدادات > النظام > مكونات النظام.


وتم الآن تسمية قائمة "جميع التطبيقات" في قائمة "ابدأ" باسم "الكل"، مع وضع علامة على مكونات نظام التشغيل على أنها "نظام"، تشير نتائج البحث إلى مكونات نظام التشغيل التي تحمل علامة "النظام".



ويمكن الآن إلغاء تثبيت جميع التطبيقات في Windows، ويتوفر للمستخدمين خيار إعادة تثبيتها من متجر Microsoft أو من الإنترنت، ويمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت تطبيقات معينة مثل الكاميرا وCortana وبحث الويب من Microsoft Bing وMicrosoft Edge، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من تطبيقات النظام، مثل File Explorer وPhone Link، التي لا يمكن إلغاء تثبيتها.



وتطرح Microsoft أيضًا تحديثًا لـ Widgets Board، والذي سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل موجز الأخبار والإعلانات من Microsoft، وستظل الأدوات متاحة لأولئك الذين يرغبون في استخدامها. هذه التغييرات مخصصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وليس من الواضح ما إذا كان المستخدمون خارج هذه المنطقة سيتمكنون من استخدام هذه الميزات.



سيتذكر Windows 11 الآن الإعدادات الافتراضية التي حددها المستخدمون لمتصفحات الويب وعملاء البريد الإلكتروني والمزيد، مع احترام اختياراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيسأل نظام التشغيل الآن المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عما إذا كانوا يريدون مزامنة Windows مع حساب Microsoft.


يطالب Windows المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بمزامنة حسابات Microsoft الخاصة بهم، مما يضمن توفر البيانات عبر الأجهزة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين استعادة الإعدادات والتطبيقات وكلمات المرور من أجهزة الكمبيوتر الأخرى، ومزامنة التطبيقات والتفضيلات المثبتة.














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