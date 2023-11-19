مستخدمو Windows 11 بالاتحاد الأوروبى سيمكنهم إزالة تطبيقات مايكروسوفت الافتراضية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة Microsoft عن التزامها بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتماشيًا مع هذا الالتزام، أصدرت الشركة تحديث معاينة غير أمني لنظام التشغيل Windows 11، الإصدار 23H2، والذي يشرف على التغييرات التي تم إجراؤها للوفاء بالتزامات DMA.
وفي منشور مدونة حديث، أكدت Microsoft خطتها لإجراء التغييرات اللازمة على Windows 11 23H2 وWindows 10 22H2، بحيث يتوافق كلا الإصدارين مع قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي في 6 مارس 2024.
ويحدد التحديث الأخير في نظام التشغيل Windows 11 الآن وظائف نظام التشغيل بوضوح في الإعدادات، والبدء، والبحث، مما يسهل على المستخدمين التنقل، ويمكن العثور على مكونات نظام التشغيل البارزة في الإعدادات > النظام > مكونات النظام.
وتم الآن تسمية قائمة "جميع التطبيقات" في قائمة "ابدأ" باسم "الكل"، مع وضع علامة على مكونات نظام التشغيل على أنها "نظام"، تشير نتائج البحث إلى مكونات نظام التشغيل التي تحمل علامة "النظام".
ويمكن الآن إلغاء تثبيت جميع التطبيقات في Windows، ويتوفر للمستخدمين خيار إعادة تثبيتها من متجر Microsoft أو من الإنترنت، ويمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت تطبيقات معينة مثل الكاميرا وCortana وبحث الويب من Microsoft Bing وMicrosoft Edge، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من تطبيقات النظام، مثل File Explorer وPhone Link، التي لا يمكن إلغاء تثبيتها.
وتطرح Microsoft أيضًا تحديثًا لـ Widgets Board، والذي سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل موجز الأخبار والإعلانات من Microsoft، وستظل الأدوات متاحة لأولئك الذين يرغبون في استخدامها. هذه التغييرات مخصصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وليس من الواضح ما إذا كان المستخدمون خارج هذه المنطقة سيتمكنون من استخدام هذه الميزات.
سيتذكر Windows 11 الآن الإعدادات الافتراضية التي حددها المستخدمون لمتصفحات الويب وعملاء البريد الإلكتروني والمزيد، مع احترام اختياراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيسأل نظام التشغيل الآن المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عما إذا كانوا يريدون مزامنة Windows مع حساب Microsoft.
يطالب Windows المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بمزامنة حسابات Microsoft الخاصة بهم، مما يضمن توفر البيانات عبر الأجهزة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين استعادة الإعدادات والتطبيقات وكلمات المرور من أجهزة الكمبيوتر الأخرى، ومزامنة التطبيقات والتفضيلات المثبتة.
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