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قرار بحظر اجتماع أكثر من اثنين.. كيف سيطر ماسك على تويتر وقاوم مخاطر التمرد؟

11/19/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح إيلون ماسك مصابًا بالبارانويا، وهو اضطراب خاص بالشعور بالشك والارتياب، عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة X، تويتر سابقًا، لدرجة أنه حظر اجتماعات أكثر من اثنين من الموظفين، حسبما قال بن مزريش مؤلف كتاب Breaking Twitter لموقع Business Insider.



وقال بن مزريش في مقابلة: "هناك الكثير من الأمثلة على خروج إيلون عن نطاق السيطرة"، مضيفًا: "لقد أصيب بالبارانويا في مرحلة ما لدرجة أنه منع أي اجتماعات لأكثر من شخصين على تويتر لأنه كان خائفا من التمرد."



وتابع ميزريتش أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان يخشى أن يخرب الموظفون الموقع وأن هناك مؤامرة لإسقاطه.



يركز كتاب "Breaking Twitter" على عملية استحواذ ماسك الفوضوية على المنصة العام الماضي، حيث قال ميزريش إنه حصل على وصول فريد إلى موظفي تويتر والمقربين من ماسك.



ذكرت صحيفة The Verge، في مقال نُشر في يناير الماضى، أنه تم حظر الاجتماعات الكبيرة على موقع تويتر الخاص بماسك.



وقال أمير شيفات، الذي أدار منصة مطوري تويتر، للموقع إن الرسالة كانت "إذا فعلت ذلك، فإنك تخاطر بالطرد من العمل".



ربما لم تكن مخاوف "ماسك"، على الرغم من تطرفها، لا أساس لها من الصحة، حيث قال ميزريتش إن مجموعة من الموظفين كانوا يخططون للاستقالة بشكل جماعي.



وقال ميزريش: "مجموعة من الأشخاص رفيعي المستوى في تويتر كانوا سينظمون حدثًا جماعيًا للإقلاع عن التدخين"، مضيفا: "لذلك لم يكن الأمر يتعلق بتخريب الموقع، ولكن كانت هناك محادثات عبر القنوات الخلفية بين موظفي تويتر حول إيجاد طريقة لمغادرة الجميع".



وأوضح ميزريش أن استحواذ ماسك على X، إلى جانب ما أعقب ذلك من تدقيق وعدم شعبية، كان له تأثير خطير على الصحة العقلية للملياردير.














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