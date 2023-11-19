قرار بحظر اجتماع أكثر من اثنين.. كيف سيطر ماسك على تويتر وقاوم مخاطر التمرد؟

(MENAFN
- Youm7) أصبح إيلون ماسك مصابًا بالبارانويا، وهو اضطراب خاص بالشعور بالشك والارتياب، عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة X، تويتر سابقًا، لدرجة أنه حظر اجتماعات أكثر من اثنين من الموظفين، حسبما قال بن مزريش مؤلف كتاب Breaking Twitter لموقع Business Insider.
وقال بن مزريش في مقابلة: "هناك الكثير من الأمثلة على خروج إيلون عن نطاق السيطرة"، مضيفًا: "لقد أصيب بالبارانويا في مرحلة ما لدرجة أنه منع أي اجتماعات لأكثر من شخصين على تويتر لأنه كان خائفا من التمرد."
وتابع ميزريتش أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان يخشى أن يخرب الموظفون الموقع وأن هناك مؤامرة لإسقاطه.
يركز كتاب "Breaking Twitter" على عملية استحواذ ماسك الفوضوية على المنصة العام الماضي، حيث قال ميزريش إنه حصل على وصول فريد إلى موظفي تويتر والمقربين من ماسك.
ذكرت صحيفة The Verge، في مقال نُشر في يناير الماضى، أنه تم حظر الاجتماعات الكبيرة على موقع تويتر الخاص بماسك.
وقال أمير شيفات، الذي أدار منصة مطوري تويتر، للموقع إن الرسالة كانت "إذا فعلت ذلك، فإنك تخاطر بالطرد من العمل".
ربما لم تكن مخاوف "ماسك"، على الرغم من تطرفها، لا أساس لها من الصحة، حيث قال ميزريتش إن مجموعة من الموظفين كانوا يخططون للاستقالة بشكل جماعي.
وقال ميزريش: "مجموعة من الأشخاص رفيعي المستوى في تويتر كانوا سينظمون حدثًا جماعيًا للإقلاع عن التدخين"، مضيفا: "لذلك لم يكن الأمر يتعلق بتخريب الموقع، ولكن كانت هناك محادثات عبر القنوات الخلفية بين موظفي تويتر حول إيجاد طريقة لمغادرة الجميع".
وأوضح ميزريش أن استحواذ ماسك على X، إلى جانب ما أعقب ذلك من تدقيق وعدم شعبية، كان له تأثير خطير على الصحة العقلية للملياردير.
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