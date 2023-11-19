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الرئيس المقال لـ Chatgpt يضع شروطًا لعودته أو فتح شركة جديدة

11/19/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد سام ألتمان لعودة مفاجئة كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI مطور ChatGPT وسط ضغوط من المستثمرين لإلغاء إقالته المفاجئة، وهو أحدث تطور في سلسلة أحداث سريعة في شركة الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء ChatGPT.



وقال موقع وول ستريت جورنال، إن ألتمان من المفترض أن يقرر بين خيارين في نهاية هذا الأسبوع، حيث يفكر ألتمان في العودة لكنه أخبر المساهمين أنه يريد مجلس إدارة جديدًا وهيكلًا للحوكمة كشرط مسبق، بينما يوازن بين خيار بدء شركة جديدة مع زملائه السابقين في OpenAI الذين قدموا استقالتهم على أثر قرار إقالته.



ونشر ألتمان على موقع X: "أنا أحب فريق Open AI كثيرًا"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عبر منصة X، حيث علق من قبل على خروجه المفاجئ من الشركة، وقال إنه شعر وكأنه يقرأ تأبينه، بينما كان لا يزال على قيد الحياة، قائلا "أحبكم جميعاً.. اليوم كانت تجربة غريبة بعدة طرق.. لكن الأمر غير المتوقع هو أن الأمر كان أشبه بقراءة تأبينك وأنت لا تزال على قيد الحياة لكن تدفق الحب أمر رائع".



ويبذل مستثمرو OpenAI جهودًا لإعادة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي الذي أطيح به يوم الجمعة من جانب مجلس إدارة الشركة بسبب أنه فشل في أن يكون صريحًا في اتصالاته مع مجلس الإدارة.
















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