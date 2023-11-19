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ياهو يستعد لمنافسة جوجل من جديد مطلع العام المقبل

11/19/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث، أن ياهو من المتوقع أن يعود إلى سوق محركات البحث مع الإطلاق المخطط لتجربة Yahoo Search الجديدة في أوائل عام 2024، ومن المتوقع أن تبدأ التجربة الجديدة بإعادة التصميم وإعادة تسمية العلامة التجارية، ثم تقديم المزيد من الميزات المتقدمة في وقت لاحق من العام، بحسب تغريدة للشركة.







تعد المنافسة بين Google وYahoo مثالًا كلاسيكيًا، حيث خرج جوجل، المستضعف، منتصراً بفضل تقنيته المتقدمة، وتركيزه على الابتكار، واستعداده لتحمل المخاطر، وفي المقابل، كانت شركة ياهو، الشركة الحالية، بطيئة في التكيف وخسرت الأرض لصالح منافستها الأكثر مرونة، وقد لعب التنافس بين هاتين الشركتين دورًا مهمًا في تطوير الإنترنت.



وقد كانت شركة Yahoo رائدة في سوق محركات البحث منذ تأسيسها في عام 1995، ومع تجربة Yahoo Search الجديدة، تأمل الشركة في استعادة مكانتها في سوق البحث، واعتبارًا من أكتوبر 2023، تهيمن Google على حصة سوق محركات البحث في جميع أنحاء العالم بنسبة هائلة تبلغ 91.55%. ويتبعهما Bing وYandex بنسبة 3.11% و1.83% على التوالي.







ومن المتوقع إطلاق تجربة Yahoo Search الجديدة في الأسابيع الأولى من عام 2024، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول التجربة الجديدة في الأشهر المقبلة.












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