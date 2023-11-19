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ميزة إلغاء الضوضاء تصل لـ التسجيلات الصوتية على Google Messages

11/19/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) لتقليل الضوضاء في الخلفية في التسجيلات الصوتية لـ Google Messages ، تضيف جوجل، ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء، في منشور كتبه مُرشد التعليمات البرمجية AssembleDebug على موقع TheSpAndroid.



ويبدو أن Google تستعد لميزة ستسمح لمستخدمي Google Message بتمكين إلغاء الضوضاء عند إنشاء تسجيل صوتي، حيث أن الضغط على زر إلغاء الضوضاء عند إجراء التسجيل يجعل من السهل على الشخص الذي يتلقى رسالة صوتية أن يفهم بالضبط ما يقال.








حيث إن إلغاء الضوضاء يقوم بتنظيف الضوضاء المشتتة للانتباه في الخلفية وترك صوتك فقط واضحًا ويمكن لمتلقي الرسالة فهمه بسهولة، ويتوفر إلغاء الضوضاء في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Google Messages، ولمعرفة إصدار Google Messages المتوفر لديك، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات؛ ابحث عن الرسائل وانقر عليها وانتقل إلى الأسفل، هناك سترى رقم حجم تطبيق الرسائل الذي تقوم بتشغيله حاليًا على هاتف Android الخاص بك.




وتمكنت AssembleDebug من تجربة ميزة إلغاء الضوضاء الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من Google News، وقالت إنها "تقلل بشكل كبير من ضوضاء الخلفية"، ويوجد زر تنشيط إلغاء الضوضاء في مربع حوار التسجيل الصوتي ويمكن تشغيله قبل التسجيل الصوتي، أو أثناء تقدم التسجيل الصوتي.

وإذا سبق لك أن أرسلت رسالة صوتية عبر Google Messages ولم يتمكن المستلم من فهم ما كنت تقوله بسبب الضوضاء المحيطة في الخلفية، فستمنع هذه الميزة حدوث ذلك مرة أخرى.



إذا لم يكن لديك تطبيق Google Messages على هاتف Android الخاص بك لسبب ما، فيمكنك العثور عليه من خلال البحث عنه باسمه الصحيح، تطبيق "Messages by Google"، في متجر Play.
















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