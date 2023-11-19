منظم المياه يصدر غرامات مالية بمبلغ 272 ألف ريال على 6 مخالفين

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.
وشملت القرارات التي تم إصدارها غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال لـ 6 عملاء، وذلك لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه التي تنص على "التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية" أو "إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له".
ونوّه منظم المياه بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي وعدم العبث بعدادات المياه.
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