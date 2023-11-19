-->

Sunday, 19 November 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معالجة السلوكيات الخاطئة في نظافة المدن

11/19/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يهدف الملتقى الخامس لمدراء عموم النظافة بالمملكة، الذي انطلقت أعماله أمس في الدمام ويستمر يومين، إلى معالجة السلوكيات الخاطئة والممارسات السلبية التي تتعلق بنظافة المدن، وتطوير منظومة إدارة النفايات والتحكم بإنتاجها، وتشجيع الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة وتطوير الشركات العاملة في إدارة النفايات، والتأكد من التداول الصحيح للنفايات بحسب الاشتراطات العالمية.
ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أعمال الملتقى، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة أمانات المناطق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص، وذلك في فندق شيراتون الدمام.
وتستعرض الجهات المشاركة في الملتقي مجموعة من أوراق العمل، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة النفايات ومدافنها، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم خدمات النظافة، وإيجاد الحلول لها، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل رفع مستوى النظافة والمحافظة على الديمومة، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وتستهدف وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان من خلال الملتقى إنشاء قاعدة للبيانات خاصة بإدارة النفايات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة، وتحقيق الاستدامة البيئية والمالية والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري بما يُسهم في وصول منظومة أعمال النظافة إلى مستويات عالية من الجودة، وتحسين الخدمات المقدمة في المدن للمستفيدين.

MENAFN19112023000089011017ID1107453944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث