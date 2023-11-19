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تأهيل الكوادر الوطنية لمهن القطاع الخاص

11/19/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد الجهود وإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف تطوير المهارات المهنية للشباب السعودي.
جاء ذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) تحت شعار ((فّكر وأثّر)) الذي اختتم أعماله، في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية.
وقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ((مسك)) المهندس عمر بن محمد نجار، ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقًا لاختصاصات الجهتين؛ وذلك من أجل الإسهام في دعم مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل وضمان الاستدامة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وتتماشى المذكرة مع الجهود والمبادرات الداعمة للتوطين من خلال برامج ومنتجات التدريب والتأهيل الموجهة للشباب والشابات، وذلك انطلاقًا من ركائز رؤية المملكة في تمكين القوى الوطنية من الالتحاق بمجالات وتخصصات السوق المطلوبة.
وتقتضي المذكرة استفادة المتدربين والمتدربات من المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين، وفقًا للآلية المتبعة بين الجهتين، ومن ذلك منتج تطوير الخريجين (تمهير)، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)؛ وبرنامج مسك للإعداد المهني، إضافة إلى برامج مسك التخصصية، وتجربة العمل الافتراضي، وبرنامج اكتشف مسارك، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.

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