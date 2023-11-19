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ضوابط تنظيمية لشركات المطاحن

11/19/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناولت عددًا من الضوابط التنظيمية التي تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة، واعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة المراجعة بما في ذلك رد الهيئة على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة على الحساب الختامي للعام المالي 1444/1443هـ (2022)، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.
كما استعرض الاجتماع، آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وأصدر المجلس عددًا من القرارات في هذا الشأن.

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