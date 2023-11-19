ضوابط تنظيمية لشركات المطاحن

(MENAFN
- Al Watan) رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناولت عددًا من الضوابط التنظيمية التي تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة، واعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة المراجعة بما في ذلك رد الهيئة على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة على الحساب الختامي للعام المالي 1444/1443هـ (2022)، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.
كما استعرض الاجتماع، آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وأصدر المجلس عددًا من القرارات في هذا الشأن.
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