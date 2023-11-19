-->

Sunday, 19 November 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جفت الزيتون بديل للفحم التقليدي

11/19/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يجد ((جفت)) الزيتون وغيره من بدائل الفحم التقليدي، رواجه في أسواق تبوك ومزارعها المنتجة له، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي تزداد معه الحاجة لوسيلة تدفئة تقليدية وجزء من ثقافة المجتمع.
وتجد صناعة ((الجفت)) أو ما يُعرف بفحم الزيتون طريقها للأسواق المحلية، من خلال استغلال أصحاب المزارع والمعاصر بالمنطقة لموسم إنتاج الزيتون وتحويل مخلفات الزيتون بعد العصر ((الأغصان والأوراق)) إلى مواد يمكن استخدامها في منتجات تجارية عديدة، وحماية البيئة كذلك من تلك المخلفات، ولذا عمد بعض مزارعي ومنتجي الزيتون إلى إنتاج ((الفحم)) من مخلفات الزيتون بعد العصر بعد أن كانت في الماضي تُهدر في المزارع دون الاستفادة منها، الأمر الذي بات اليوم مصدر دخلٍ للمزارعين، وملبيا لمتطلبات السوق وزيادة الإقبال عليه.
وحول صناعة ((الجفت)) قال المزارع محمد عويضة البلوي أحد منتجيه بالمنطقة: ((إن المنتج عبارة عن بقايا الزيتون بعد استخلاص الزيت منه، كأوراق الشجر والتِفل، والتي يتم نقلها لمنطقة تجمع لهذه المكونات ليتم كبسها بواسطة آلات مخصصة لصناعة قوالب الفحم، ومن ثم تجفيفها حتى تكون جاهزة للتصدير، مشيرًا إلى أن كمية الإنتاج لديه تصل إلى نصف مليون حبة للموسم الواحد)).
وأضاف: ((يُعد الجفت بديلًا ممتازًا للفحم التقليدي فكثير من الدول التي تشتهر بإنتاج الزيتون، تقوم باستخدامه لما له من فوائد طبيعية وآمنة للإنسان وعلى البيئة، ويمتاز بقدرته على توليد كمية حرارة مرتفعة أي بمقدار يزيد عن 5000 وحدة حرارة لكل 1 كيلوجرام من الفحم التقليدي، ومن سماته أيضًا أن القالب الواحد منه يدوم اشتعالًا لوقت أطول من الفحم أي أن القطعة الواحدة تستمر اشتعالًا لمدة ساعتين على الأقل بكثافة دخان أقل وتدفئةٍ عالية، كما يستخدم في الطبخ والشوي وخلافها من المواد التي تعتمد على الفحم في طهيها، مبينًا أن الطلب عليه في ازدياد وهو ما دعاه لإنتاجه بطرق مصنعية بحيث يكون مغلفًا وجاهزًا في قوالب مخصصة لمختلف الاستخدامات، وبسعر لا يتجاوز الـ40 ريالًا للكرتون الواحد)).
يُذكر أن منطقة تبوك باتت، تنتج ما يربو على 65 ألف طن من الزيتون سنويًا، و8450 طنًا من زيت الزيتون، وذلك من خلال أكثر من مليون و300 ألف شجرة زيتون.

MENAFN19112023000089011017ID1107453940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث