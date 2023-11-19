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وزير العدل يدشن موقع الوزارة المحدث لتحسين رحلة المستفيد

11/19/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد وتقديم تجربة رقمية أفضل.
وأوضحت الوزارة أن تطوير موقعها الإلكتروني gov؛ يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية، وتحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.
وأشارت إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، أجريت دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية؛ بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.

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