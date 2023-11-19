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23.315 هكتارا من الزراعات العضوية بالمملكة

11/19/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت المملكة خلال عام 2022 نمواً وتطوراً محلياً في الزراعات العضوية، بإجمالي مساحة مزروعة عضويًا 23.315 هكتاراً، فيما بلغ عدد المزارع العضوية 512 مزرعة، لإجمالي إنتاج نباتي عضوي بالوصول إلى 95.298 طنا، كما زاد حجم الإنتاج العضوي خلال العام الماضي من الأغنام والماعز ببلوغه 3740 رأسا، و610 رؤوس من الأبقار، و450 ألف بيضة، و27 طنا من إنتاج العسل، و400 طن من منتجات الحليب.
وانطلقت اليوم فعاليات المعرض السعودي الدولي للزراعة والمنتجات العضوية ((بيوفاخ 2023)) برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة أكثر من 15 دولة و25 شركة متخصصة و50 علامة تجارية يتركز إنتاجها على الغذاء العضوي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويعد ((بيوفاخ 2023)) من أكبر المعارض المتخصصة العالمية في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعة والمنتجات العضوية، ونقطة جذب لكبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم، ويوفر للمهتمين الاطلاع على التجارب الدولية في الزراعة العضوية والتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن رعاية الوزارة للمعرض تأتي لدعم قطاع المنتجات العضوية، الذي يشهد تطوراً ملموساً في المملكة، من خلال الجهود التي تبذلها الجمعية السعودية للزراعة العضوية مما أسهم في زيادة مساحة الاستهلاك للأغذية العضوية.
ويتضمن المعرض عروضًا لأكثر من 50 علامة تجارية لشركات سعودية، وعالمية، ووكالات في قطاع الزراعة العضوية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة في مجال التسويق، والاستثمار، والبحث، والابتكار، وإدارة المخاطر، وآليات التفتيش في الزراعة العضوية، ويعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.

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