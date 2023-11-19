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فعاليات سياحية بوادي النعام في العلا

11/19/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت لحظات العلا لأول مرة بتفعيل وادي النعام في العلا والذي يكشف حقيقة تواجد النعام في المحافظة قديماً بالإضافة إلى تطوير الكتابة من النقوش والرسومات إلى كتابة الأحرف ومن ثم التنقيط .
وأنضم وادي النعام للمواقع المفعلة في استقبال الزوار والسياح والتعريف بهم بأهمية الموقع إضافة إلى الأنشطة والبرامج المصاحبة لوادي النعام من فعالية المشي بين الجبال والوصول إلى مواقع النقوش وركوب الدراجات النارية ( البقي ) والجمال لإثراء تجربة السائح والتنوع بالفعاليات .
وقدمت لحظات العلا هذا العام تزامنا لأول مرة فعالية مساء جبل عكمة تزامناً بالاحتفاء بإدراج جبل عكمة ضمن سِجل "ذاكرة العالم" لليونسكو مع تجربة استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وكرم الضيافة العربية وتشمل التجربة مشاركة الزوار مهارت النحت على الأحجار وجولة برفقة مرشد سياحي مُختص لاستكشاف نقوشه التاريخية الخالدة وعرض ضوئي مذهل فوق جبال عكمة الشامخة.
وتضمنت الفعاليات التي يعيشها الزائر للمواقع الآثرية والتاريخية في العلا تجارب النحت على الصخور وتجربة وكتابة الحروف الدادانية والنقوشات كذلك المشاركة في ورشة التنقيب وطرق الإكتشاف والتدوين وتعرض كل هذه الفعاليات على هامش المواقع التاريخية في جبل عكمة والحجر .
يذكر أن لحظات العلا أعلنت سابقا عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الممالك القديمة والذي يحتفي بأصالة التاريخ في العلا مع باقة من أروع الفعاليات والتجارب من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من الفعاليات المميزة والمُصممة خصيصاً لتنقل الزوار في رحلاتٍ لا تُنسى لاستكشاف التراث العريق لمدن الواحة القديمة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب تفاعلية للتعرف على الوجهات العريقة واكتشاف حضارات الممالك التي حكَمت العلا في الماضي، والشواهد الأثرية الشامخة على أرضها منذ آلاف السنين.

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