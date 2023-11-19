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نصف سياح المملكة يقصدون الاستجمام

11/19/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- بلغت حصة السياح القادمين إلى المملكة لغايات الاستجمام وقضاء العطل 48 % من إجمالي عدد السياح خلال التسعة أشهر الماضية، ما يعني زهاء نصف العدد، بحسب احصائيات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبينت الاحصائيات أن عدد زوار المملكة لغايات الاستجام وامضاء العطل بلغ 2.4 مليون زائر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من إجمالي أعداد الزوار البالغ 5 ملايين زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من الأجانب قرابة 1.245 مليون و1.3 مليون مغترب أردني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمليون مغترب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت نسبة زوار المملكة من المغتربين الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 26 % من إجمالي أعداد الزوار الدوليين.
وبلغت نسبة زوار المملكة من السياح الأجانب نحو 25 % من اجمالي أعداد الزوار.
ويشار الى ان الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023 نمواً نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

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