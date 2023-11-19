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برنامج تصديري جديد لدعم وتأهيل 30 شركة خدمية

11/19/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- أطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اخيرا برنامجا جديدا (استشارة) يهدف لتقديم منح مالية غير مستردة لـ30 شركة خدمية استشارية بهدف تعزيز تنافسية تصديرها للأسواق الخارجية.
وخصصت المؤسسة 500 ألف دينار لغايات تنفيذ هذا البرنامج فيما فتح باب استقبال الطلبات من الشركات الراغبة للاستفادة من خدمات البرامج الاربعاء الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي من مختلف محافظات المملكة.
ويشمل البرنامج منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في قطاع الخدمات الاستشارية الإدارية والتي تندرج تحتها القطاعات الفرعية التالية، الاستشارات الإستراتيجية واستشارات العمليات واستشارات الموارد البشرية بالإضافة إلى قطاع الاستشارات الإدارية.
ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وكأحد المستهدفات الرئيسية للأنشطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتصدير ودعم وتمكين المرأة في قطاع الاستشارات من خلال إعطاء معاملة تفضيلية للشركات المملوكة / المدارة من قبل سيدات.
وتشمل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج الحصول على الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الخدمية فيما سيتم اختيار 30 منشأة خدمية من إجمالي الطلبات التي سقتدم لهذا البرنامج ضمن شروط ومعايير محددة.
وخلال هذه المرحلة ستحصل كل منشأة على منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 7 آلاف دينار بحيث تغطي 80 % من إجمالي كلفة إعداد الدراسة السوقية ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة.
أما في المرحلة الثانية سيتم اختيار 10 منشآت استشارية من الشركات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى لدعم تنفيذ الخطة التصدير لها.
وسيتم تقديم منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 25 ألف دينار لكل منشأة بحيث تغطي 60 % من إجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة
التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة.
اما المرحلة الثالثة تشمل إشراك الشركات الاستشارية في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الخاصة بالقطاع الصناعي (سيتم اختيار 10 منشآت استشارية من الشركات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى).
وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 4 آلاف دينار لكل منشأة بحيث تغطي 60 % من اجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول.
وحددت المؤسسة العديد من الشروط والمعايير للاستفادة من هذا البرنامج منها أن يكون السوق التصديري الذي يتم اختياره من قبل المنشأة الاستشارية ضمن أحد الأسواق المستهدفة التالية (أسواق دول مجلس التعاون الخليجي GCC markets، اليمن، مصر، الجزائر، كينيا، جنوب أفريقيا، سورية، فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، العراق، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي (إيطاليا، المانيا، هولندا، وهنجاريا).
كما تشمل الشروط أن تكون المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة ومسجله لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية وأن تكون قد مضى على تأسيسها سنتين على الأقل و عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن تكون عضو في إحدى غرف التجارة وحاصلة عل رخصة مهن سارية المفعول ويتوفر لديها قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، قائمة التدفق النقدي)، وللسنة السابقة للمنشآت الاستشارية التي لا يتجاوز عمرها سنتين وأن يتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ويغطي البرنامج العديد من الامور منها كلفة إعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة و المصاريف الإدارية لتنفيذ الدراسة (تذاكر السفر على الدرجة الاقتصادية والمياومات بسقف 115 دينارا/الليلة وبحد أقصى 5 ليال) واستئجار المواقع في بلد التصدير وبحد أقصى 12 شهرا، مثل (استئجار مكتب تمثيلي للشركة، أو غيرها) وتعيين الموظفين في الدول التصديرية وبسقف 10 % من قيمة المنحة المطلوبة وبحد أقصى 12 شهرا وتكاليف حجز وتجهيز الجناح والاستشارات الفنية بخصوص تطوير الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل الشركة الاستشارية والحصول على الشهادات الفنية.

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