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الاحتلال يدمر 70 % من شبكات الاتصال في غزة

11/19/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – دمرت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ أكثر من 45 يوما 70 % من شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في القطاع، الذي يعاني حصارا منذ 17 عاما، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، أن تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية يجري بالاعتماد على 30 % من الشبكة فقط في هذه الظروف، وبالتالي فإن الخدمة عندما تتوافر ستغطي مناطق متفرقة من القطاع، الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون نسمة.
وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن خدمات الاتصالات والانترنت عادت إلى العمل بشكل جزئي يوم السبت، وذلك بعد توقفها عن العمل كليا مساء الخميس الماضي بسبب نفاد الوقود.
وأكدت، أن العودة الجزئية لخدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت)، في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، جاءت بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الغوث (الأونروا)، لتشغيل مولدات مقاسم الشركات الرئيسية والتي تعتمد عليها المقاسم الفرعية الأخرى.
ولكن الوزارة قالت: "حتى مع العودة الجزئية لخدمات الاتصالات بعد توفير الوقود فهي تعمل فقط على نسبة
30 % من الشبكات العاملة في القطاع وهي شبكة الاتصالات الأرضية التابعة لشركة " بالتل" وشركتها الخلوية "جوال"، الى جانب شبكتها الخلوية الثاني وهي شركة " اوريدو"، ولذلك فعودة الاتصالات ستكون في مناطق متفرقة وليس في كل القطاع".
وتحتاج شبكتا الاتصال الخلويتان والشبكة الأرضية في غزة حوالي 13 ألف لتر من الوقود لتشغيل الشبكة الأرضية وشبكتي الخلوي، إذ تم الحصول على هذه الكمية يوم السبت الماضي، بالتعاون مع الاونروا، فيما يتواصل عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الأممية وخصوصا " الأونروا"، لضمان استمرار التزويد بالوقود الذي يعتبر مغذيا رئيسيا للمقاسم الرئيسية والأجزاء الرئيسية من شبكات الاتصالات.
وقالت الوزارة: "الأهم من تزويد الوقود بشكل يومي ومنتظم هو توزيع الوقود بعدالة على المواقع الرئيسية في الشبكات وبشكل آمن، مع استمرار العدوان والقصف على القطاع، الذي يركز في حربه حاليا على المستشفيات".
وأكدت، استمرار الجهود للتواصل مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وخصوصا "الأونروا" لإدخال الوقود في الفترة المقبلة ولكل القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الاتصالات الذي تعتمد عليه معظم مجالات الحياة اليوم.
وينجم عن قطع شبكات الاتصالات والإنترنت العديد من الآثار السلبية ومنها، حرمان سكان قطاع غزة من الوصول إلى المعلومات، ما يعني عدم مقدرتهم على معرفة الأماكن الآمنة وعدم قدرتهم على الوصول إلى جهات الإغاثة والإسعاف والمرافق الصحية، التي تشهد دمارا هائلا والوصول إلى وسائل الإعلام الرقمية بالتزامن مع عدم توافر إمكانية الوصول للإعلام التقليدي، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود في حصار يفرضه الكيان المعتدي منذ بدء الحرب.
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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