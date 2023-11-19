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مخزونات تكفي 3 أشهر.. السكر يواصل الارتفاع

11/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- بعدما ارتفعت أسعار السكر بنسبة ناهزت 30 % في السوق المحلية منذ بداية العام الحالي، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار مستقبلا في حال نقص المعروض في الأسواق العالمية.
ومنذ بداية العام الحالي ارتفع سعر كيلو السكر في السوق المحلية من 50 إلى 65 قرشا، علما بأنه كان يباع قبل عامين بـ35 قرشا.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه أسواق في المنطقة من نقص السكر، فيما يؤكد تجار في السوق المحلية أن المخزون الأردني يكفي لمدة 3 أشهر.
وتشهد أسعار السكر في السوق العالمية منذ بداية العام الحالي ارتفاعا حادا، إذ بلغ إجمالي الزيادة في الأسعار 36 % منذ بداية 2023، إذ بلغ سعر بيع طن السكر في بورصة لندن يوم الخميس الماضي 770 دولارا لأول مرة منذ 15 عاما قبل أن ينخفض في نهاية التداول إلى 739 دولارا.
ويعود ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى المخاوف من أن يضرب الجفاف بعض الدول المنتجة للسكر لا سيما الهند وتايلاند، إذ من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كميات الإنتاج لدى أكبر منتجين للسكر في آسيا.
وتعاني بعض الدول في المنطقة من حالة نقص كبير في معروض السكر، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة وغير مسبوقة بنسب كبيرة خاصة في تونس ومصر.
وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن مخزون مادة السكر في الأردن في مستويات آمنة ومريحة ويكفي لمدة 3 أشهر حاليا، وأن تدفق السكر من مصادره على السوق المحلية مستمر بشكل شبه يومي، مستبعدا أن يحدث محليا أزمة نقص في هذه المادة كما هو حاصل في بعض دول المنطقة.
وأوضح عمرو أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مادة السكر في الاسواق العالمية والمتواصل منذ بداية العام، إلا أن ارتفاع سعره محليا على المواطنين أقل من مستوى الارتفاع العالمي، عازيا ذلك إلى قلة تكلفة شحنه إلى الأردن مقارنة مع تكلفة الشحن في بعض الدول، إذ يتم شحن الكمية الأكبر من السكر الذي يتم استيراده محليا من مدينة جدة السعودية وبنسبة أقل من مدينة دبي وهي نقاط شحن قريبة إلى الأردن وبالتالي تكون تكلفة الشحن والتأمين عليها قليلة مقارنة مع الاستيراد من الدول المنتجة كالبرازيل وغيرها، حيث إن تكلفة شحن الطن من مدينتي جدة ودبي تتراوح من 100-130 دينارا، في المقابل فإن تكلفة الشحن من البرازيل والهند وغيرها من الدول قد تتجاوز 200 دينار للطن الواحد، لافتا إلى انه يتم استيراد جزء من حاجة السوق من دولة الجزائر.
وبين عمرو أن نسبة ارتفاع أسعار السكر في الاردن منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، تعد أقل من نسبة الارتفاع لذات الفترة عالميا والتي ناهزت 36 %، حيث إن نسبة الارتفاع محليا بلغت نحو
26 % نتيجة استيراد النسبة الاكبر من مراكز تصدير قريبة جغرافيا (جدة ودبي) مما يخفض من كلف الشحن، إذ يتراوح سعر بيع طن السكر حاليا في السوق الأردنية ما بين 600-680 دينارا، وكان قد تراوح سعر البيع في شهر كانون الثاني (يناير) ما بين 500 و540 دينارا.
بدوره، قال المستورد محمد درباس "مخزونات السكر في المملكة تحت السيطرة وفي معدلاتها الطبيعية وتبدو محصنة من أزمة نقص المعروض التي تشهدها بعض الاسواق الاقليمية، وأن هناك تعاقدات مستمرة من المستوردين على كميات كبيرة من شراء السكر وتصل تباعا إلى مخازن المستوردين".
وأكد درباس أن نسبة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية أقل من نسبة الارتفاع التي الحاصلة في الاسواق العالمية وأن أسعار البيع لا تعكس حجم الارتفاع الذي طرأ منذ بداية العام، مرجعا ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي في السوق المحلي وتراجع حجم الاستهلاك إضافة إلى وجود منافسة كبيرة بين المستوردين ما ينعكس على الاسعار، موضحا أن سعر بيع طن السكر في سوق الجملة يناهز حاليا نحو 660 دينارا.
وتوقع درباس أن تستمر اسعار السكر في الارتفاع عالميا وأن تتجاوز خلال الاشهر القادمة حاجز 800 دولار للطن الواحد، مبينا بأن نسب الارتفاع في الاردن ستبقى أقل من نظيرتها في المنطقة والعالم خاصة في ظل توفر كميات كافية في المخزونات، إضافة إلى عدم وجود رسوم ضريبية وجمركية على مادة السكر وهو ما يضمن على ان تكون نسب الارتفاع معقولة.
من جانبه، أكد التاجر محمد الجعيدي أن أسعار بيع السكر في المحال التجارية ارتفعت منذ بداية العام حتى الآن بما يقارب 23 %، حيث إن متوسط سعر بيع كيس السكر من وزن 10 كيلوغرامات الذي يعد أكثر شراء من قبل المواطنين، ارتفع من 5.25 دينار إلى 6.5 دينار، كما أن متوسط سعر بيع السكر من وزن 5 كيلوات قد ارتفع من 2.65 دينار إلى 3.25.
إلى ذلك اعتبر ممثل الصناعات الغذائية في غرفة تجارة الاردن محمد الجيطان أن استمرار ارتفاع أسعار السكر عالميا يثير مخاوف قطاع التصنيع الغذائي خاصة وأن مادة السكر تعد مدخلا رئيسيا في أغلب الصناعات الغذائية، ما يرتب المزيد من تكاليف الانتاج على المصنعين وبالتالي سيتأثر به ايضا المستهلكون.
وكشف الجيطان أن القائمين على قطاع الصناعات الغذائية يعدون لتقديم مبادرة لوزارة الصناعة والتجارة والمستوردين لتوفير بدائل من السكر أقل كلفة، داعيا الجهات المعنية إلى ضروة العمل على تقديم السكر بأسعار مدعومة للقطاع لضمان استقرار اسعار المواد الغذائية في السوق الاردني.
ويقدر حجم استيراد الاردن من مادة السكر بنحو 300 ألف طن سنويا، إذ يستهلك الأردنيون قرابة 70 % من إجمالي حجم الاستيراد أو ما قيمته 210 آلاف طن سنويا.


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