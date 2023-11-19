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زيادة مساحة الأبنية المرخصة لا يدل على نشاط سوق العقار

11/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – اعتبر خبراء في قطاع العقار ان زيادة مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، لا تدل بالضرورة على زيادة نشاط البناء.
وأشاروا في أحاديث لـ"الغد" أن الإقبال على شراء الشقق انخفض خلال الفترة الأخيرة على الشقق الجديدة بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 5.86 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.43 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 7.9 %.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.19 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 11.0 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 بالمائة.
وقال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال عواملة ان الزيادة على حركة التداول العقاري خلال شهر تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (أيلول) كان قبل عدوان الاحتلال على قطاع غزة وخلال أول اسبوع من العدوان إلا انه تراجع خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، واصفا الاقبال على شراء العقارات بالضعيف.
وأرجع العواملة ضعف الاقبال على التداول الى العدوان على غزة وانخفاض نسبة الاعفاءات.
ويرى العواملة ان زيادة المساحات المرخصة لا تعني المباشرة في البناء اذ يستطيع الحاصل على رخصة البناء المباشرة بالعمل خلال عامين من تاريخ الحصول على الترخيص.
من جانبه، اتفق نقيب اصحاب الشركات والمكاتب العقارية المهندس محمد الطه مع العواملة، مشيرا الى اننا لا يمكن ان نقارن بين الشهور العشرة الاولى من العام الحالي مع العام السابق بسبب تغيير دائرة الاراضي والمساحة معايير احتساب حركة التداول.
ولاحظ الطه ان عدد معاملات البيع اقل من الشهر السابق. واشار الى مؤشر اعتبره سلبيا وهو ان اقبال المغتربين الاردنيين على البيع اكثر منه على شراء العقارات.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ان نهاية الشهر الماضي شهد تحسنا في تداول العقار، بيد انه تراجع على الشقق الجديدة.
وبخصوص زيادة المساحات المرخصة، حسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة، أكد عبد الخالق ان الترخيص لا يعني المباشرة في البناء كبعض الدول المجاورة.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي حسب تقرير حركة تداولات سوق العقار بنسبة بلغت 3 % مقارنة بالشهر السابق. لكن الإيرادات انخفضت خلال نفس الفترة بنسبة 2 %.

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