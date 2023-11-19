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توترات بالأسواق العالمية.. الذهب يرتفع 30 قرشا في أسبوع

11/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- في ظل استمرار أعمال آلة القتل الصهيونية في غزة، تتنامى حالة الخوف في الأسواق المالية العالمية إزاء احتمالات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، بحسب تجار.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه سوق الذهب المحلية، حالة من الركود في ظل تعكر المزاج العام بسبب الحرب على غزة من جهة وبسبب ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، بحسب ما يؤكده تجار لـ"الغد".
وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان: "ما يزال الطلب والعرض في السوق المحلية على الذهب ضعيفا".
وزاد علان: "أغلق الذهب عالميا خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، عند مستوى 1981 دولارا".
وقال تاجر الحلي والمجوهرات يزن دعنا: "الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع قرابة 30 قرشا للغرام".
وأكد دعنا، أنه منذ بدء الجرائم والمجازر الصهيونية في غزة ومختلف مناطق فلسطين المحلتة، بدأ الذهب يسجل أرقاما مرتفعة في السوق المحلية.
وأضاف، "الطلب على الذهب ضعيف".
وأشار دعنا، إلى التراجع الملحوظ في الطلب على الذهب لغايات الزينة إضافة إلى الاستثمار والادخار إذ كان يشهد السوق بيوعات من المواطنين في حال وصل الذهب إلى مستوى الـ30 دينارا للغرام، لكننا فقدنا هذه الظاهرة منذ الفترة الماضية.
وبين، أن الأوضاع النفسية التي يعيشها المواطن المرتبطة باستمرار العدوان الغاشم على الأهل في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، أسهمت في تراجع الإقبال على المعدن الأصفر إلا في الحالات الضرورية جدا.
واتفق أحد العاملين في محلات الحلي والمجوهرات خالد الناصر، على أن الحركة على شراء الذهب ضعيفة منذ تنفيذ الهجمات الوحشية على الأراضي الفلسطينة المحتلة وقطاع غزة.
وأكد الناصر، أن ارتفاع الأسعار المرتبط بتداعيات الإرهاب الممارس ضد غزة، أسهم في وصول الذهب إلى هذه المستويات.
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 40.2 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 38.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 47.4 دينار وسعر شرائه نحو 44.5 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 35.8 دينار وسعر شرائه 32.8 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 325 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 285 دينارا.
وبحسب تقارير دولية، فإن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1984.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في الجلسة السابقة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.
وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 % حتى الآن خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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