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مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن النووي وجامعة البلقاء

11/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن/ رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة أهمية دور المركز في بناء القدرات الوطنية وتعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الحيوية بما في ذلك حماية صحة الإنسان والسلامة البيئية والأمان النووي والإشعاعي.

وأضاف المهندس السعايدة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي وجامعة البلقاء التطبيقية يوم الأربعاء الماضي، أن المذكرة جاءت بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من أجل تبادل المعلومات التقنية وزيادة الوعي وتطوير القدرات في مجال الأمن النووي والإشعاعي. مؤكدا حرص المركز على تهيئة مدربين مؤهلين من كوادره للمشاركة في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة والخبرات المختلفة إلى جانب الخدمات الاستشارية بما يخدم استدامة المهام الرقابية وتحقيق الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية.

وضمن إطار الاتفاقية التي تمتد على مدى خمسة أعوام، قال السعايدة أنها تأتي تماشياً مع التزام المركز ببناء القدرات المحلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات لاكتساب الخبرة التقنية والمعرفة العملية، فضلاً عن التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بعمل القطاع، وتوفير بيئة داعمة لتمكين الجيل الجديد ليكونوا قادة المستقبل وتهيئتهم للعمل كخبراء متخصصين في المجالات النووية والإشعاعية وفقاً للمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى.

من جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة تسعى لتطوير المعرفة والخبرات لكوادرها وطلابها على حد سواء، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها فرصاً قيّمة للتعاون والتفاعل مع خبراء متخصصين من الكفاءات العاملة لدى الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على القطاع واكسابهم الخبرات العملية وتمكين الجامعة من استحداث وتطوير برامج تعليمية ومبادرات بحثية من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي/ المهندس زياد السعايدة ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، وبحضور المفوض القانوني في هيئة الطاقة والمعادن الأستاذة زاهرة طبيشات ومدير المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي الدكتور سامر القرعان وعدد من المسؤولين والمعنيين في الجامعة والمركز.

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