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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

11/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني سعرا بلغ 788.1 دولار للطن، مقارنة بـ 803.8 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95، 845 دولارا للطن مقابل 851.4 دولار، المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 804.1 إلى 739.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 853.5 إلى 800.7 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.2 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 449.6 إلى 430.6 دولار للطن بنسبة انخفاض 4.2 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي ليصبح 83.6 دولار للبرميل، مقارنة بـ 87.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 4.5 بالمئة.-(بترا)

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