شركات أجنبية في سباق مع الوقت لفتح مقرات في السعودية

تشهد العاصمة السعودية الرياض، موجة احتفالات "قص الشريط" لشركات متعددة الجنسية، أُعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في المملكة الخليجية، وإلا فإنها ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.



ويُنظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرّات الإقليمية" السعودي الذي أُعلن عنه في فبراير 2021، على أنه "محاولة لمنافسة دبي في دولة الإمارات المجاورة، والتي تُعتبر مقرّا مفضلًا للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط".



ورغم شكاوى بعض المسؤولين التنفيذيين من عدم وضوح تفاصيل البرنامج السعودي، فإن وزارة الاستثمار السعودية أفادت في ردّ مكتوب على أسئلة وكالة "فرانس برس"، بأن الموعد النهائي لنقل مقرات هذه الشركات "لا يزال في الأول من يناير".



وأضافت: "الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية، ستكون في وضع جيد يمكّنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعودية".



وتابعت: "فقط الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية".



وبحسب الوزارة، فقد "مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة، في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن "الكثير من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة".



ويقول محللون إن "السؤال الكبير" هو ما إذا كانت الشركات تقوم فقط بـ"واجب فتح مكتب في الرياض للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأموال السعودية، أم أنها تتبنى فعليًا رؤية الحكومة لتحويل المملكة إلى مركز منطقة الشرق الأوسط؟"، حسب فرانس برس.



ويرى الباحث في معهد "بايكر" للسياسات العامة التابع لجامعة رايس الأميركية، كريستيان أولريخسن، أن البرنامج هو "اختبار مبكر لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، أو ما إذا كانت ستسعى إلى حلول بديلة تجعلها تحتفظ بأغلبية الموظفين في الإمارات، وتنتدب عددًا قليلاً منهم إلى السعودية".



وأضاف أولريخسن أن ذلك "ينبغي أن يقدّم أيضًا مؤشرات على ما إذا كانت مشاريع سعودية كبيرة ستنجح، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، ناهيك عن مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار".



"تخطينا العقبات"



وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه "مكتب يقدّم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب وزارة الاستثمار.



وافتتحت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"، مكتبًا جديدًا لها في الطابق 12 من ناطحة سحاب في المركز المالي في الرياض، يعمل فيه 25 موظفًا في أقسام مختلفة، تشمل إدارة الإيرادات والمبيعات والتسويق والتصميم والهندسة.



وقال رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة، هيثم مطر، خلال حفل افتتاح المكتب في الرياض في أكتوبر، إن "المجموعة لديها وجود في المملكة منذ نحو 50 عامًا وتقدم بشكل نشط عروضًا لتولي مشاريع حكومية بما في ذلك تلك التي تُقام على ساحل البحر الأحمر، وتعتزم افتتاح 20 فندقًا في كل أنحاء المملكة بين 2024 و2025".



لكنّه أكد لفرانس برس أن الشركة "لديها أيضًا مكاتب في دبي وفي دول أخرى في المنطقة، والعمل سيتواصل في هذه المكاتب".



أما بالنسبة لعملية إنشاء مقر إقليمي في السعودية، فقد أقرّ بوجود "بعض الثغرات التي ينبغي حلّها".



وقال: "لقد استغرقنا بعض الوقت وتخطينا العقبات للحصول على ترخيصنا لهذا المكتب. ومع ذلك، فنحن هنا الآن وهذا أمر رائع ونحن سعداء ومتفائلون بشأن ذلك".



ولفت إلى أن "كل هذا جديد على السعودية.. لذا علينا أن نكون مدركين لذلك. هناك الكثير من التجارب والأخطاء، والكثير من الإتقان لبعض العمليات، وأحيانًا تحتوي بعض الآليات على الكثير من الخطوات المعقدة".

أهداف "طموحة"



وروجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة، والإعفاء لمدة 10 سنوات من حصص أو "كوتا" توظيف مواطنين سعوديين.



لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.



ورغم ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهندسة والبناء الفرنسية "إيجيس غروب" لوران جيرمان، لفرانس برس، إنه "ليس نادمًا على إنشاء مقرّ إقليمي لشركته في المملكة العام الماضي". و"نصح" الشركات الفرنسية الأخرى بفعل ذلك.



وأضاف: "لقد وصلنا إلى وضع الآن بات فيه أكبر قدر من الأنشطة في الشرق الأوسط (تحصل) في السعودية، وربما يكون الأمر كذلك على مدى السنوات العشر المقبلة".



وأكد جيرمان أنه "لا ينظر إلى برنامج المقرات الإقليمية في سياق التنافس بين الرياض ودبي، بل باعتباره رؤية أوسع لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي الطموحة للغاية".



وقال: "إن السعوديين يتخذون كل الإجراءات الممكنة لزيادة الجذب إلى المملكة"، نقلا عن الحرة.

