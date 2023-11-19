Chery تتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لحماية البيئة العالمية

وقعت شركة Chery، لصناعة السيارات والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في مدينة ووهو في الصين، مذكرة تعاون بحضور السيد نينغبو، أمين لجنة بلدية ووهو، والسيد يين تونغيو، رئيس مجموعة Chery القابضة ، إلى جانب تشانغ يان، ممثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في الصين، وجوديتا أندريوس، المدير الأول لوحدة الشراكات الإستراتيجية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.



وتمثل هذه الاتفاقية لإطلاق الرسمي العالمي لحملة "نعتز بالطبيعة"، حيث ستعمل Chery في المستقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على صياغة نماذج جديدة للحفاظ على البيئة وإعادة إحياء الغابات والأراضي الرطبة والمحيطات، من خلال المبادرة التي تهدف إلى المساهمة في جهود Chery لتحقيق الحياد الكربوني، والطبيعة الإيجابية، وتعزيز التنمية المستدامة العالمية.







وبموجب الاتفاقية، سيتم تقسيم التعاون بين Chery والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى مرحلتين، تركز فيها Chery خلال المرحلة الأولى التي تمتد بين عامي 2023-2024، على الممارسات البيئية بهدف رئيسي هو "تعزيز الوعي والقدرات" في الصين، وبحيث يجمعون "سفراء Chery في الطبيعة العالمية" لتبادل المعرفة والتعلم في مواقع تطبيق (الحلول القائمة على الطبيعة- NbS) الرائدة في الصين، وما يتضمنه ذلك من بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي للحلول القائمة على الطبيعة، بالإضافة إلى الاستفادة من منصة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لبناء القدرات، في إنشاء أساس للمشاريع العالمية.



وفي المرحلة الثانية التي تمتد في الفترة بين عامي 2025 و2028، ستطلق Chery بقوة مشاريع عالمية بالتعاون مع المناطق التي يغطيها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لتعزيز تطبيق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة-NbS العالمية "نعتز بالطبيعة" في البلدان والمناطق التي يتم فيها تأسيس الشركات التابعة لـ Chery.



ومن المقرر الكشف عن المبادرة العالمية لـ "نعتز بالطبيعة" في المؤتمر العالمي الثامن لحماية الطبيعة الذي ينظمه للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2025، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية العالمية.



ويعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أكبر وأقدم منظمة عالمية للحفاظ على البيئة، حيث يضم في عضويته أكثر من 1400 منظمة حكومية وغير حكومية، من أكثر من 170 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 18000 خبير في مجالات مثل بقاء الأنواع والقانون البيئي والمناطق المحمية.



وعلى مدى السنوات الـ 75 الماضية، أطلق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ما يقرب من ألف مشروع ميداني إلى جانب أنشطة أخرى متنوعة عبر مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الاتحاد باعتباره "مرجعية" عالمية لجهود الحفاظ على البيئة.



ويتمتع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتأثير كبير في الاتفاقيات والسياسات البيئية الدولية، ومن بين مبادرات الاتحاد الفعالة للغاية، اكتسبت مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة-Nbi اهتماما واسع النطاق في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.



ويعرّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبييعة هذه المبادرة، بأنها إجراءات لحماية النظم البيئية الطبيعية والمعدلة وإعادة إحيائها وإدارتها بشكل مستدام، لمعالجة التحديات المجتمعية والتكيّف معها بفعالية، وتوفير المنافع لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي.



وباعتبارها واحدة من أوائل شركات السيارات الصينية التي دخلت السوق العالمية، حرصت Cheryعلى تحديد الابتكار التكنولوجي والقيادة بالجودة كأولويات لها، وتطورت لتصبح بمثابة "بطاقة تعريف أعمال صينية" مقدّرة، يتبناها المستخدمون في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، وينمو تأثيرها بشكل مطرد.



وبعد توقيع مذكرة التعاون، ستلتزم Chery بالمبادئ الأساسية المتمثلة في "التركيز على الناس" و"التعايش بين البشر والطبيعة بشكل متناغم"، و"احترام الطبيعة والتكيف معها وحمايتها"، كما هي واردة في الدليل والمعيار العالمي لحماية الطبيعة الصادر عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وستركّز الشركة على تطبيق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعية-NbS في النظم البيئية الطبيعية والنظم البيئية الزراعية والنظم البيئية الحضرية ضمن النطاق الجغرافي للصين، سعيا منها لتحقيق رؤية "تبني الحلول الطبيعية والانتقال إلى عصر الطبيعة الإيجابية".



من جهته، قال جيمس هاردكاسل، رئيس فريق المناطق المحمية والمحفوظة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "إن الصين هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر المساهمات في حماية الطبيعة على مستوى العالم، إن التزامها بالحفاظ على الطبيعة قوي، ويمكنني الإعلان عن فوز الصين بـ " كأس العالم" في هذا المجال".



وعلى مدى الـ 26 عاما الماضية، التزمت Chery بشكل كبير بمفهوم التنمية المستدامة، وتحملت مسؤولية حماية البيئة الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة، ومواءمة نفسها مع الاتجاه العالمي نحو الكهرباء والذكاء وعصر أهداف "الكربون المزدوج" خلال ثورة صناعة السيارات.



ومع توقيع مذكرة التفاهم بين Chery والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، يتوقع أن تجذب "قمة مستخدمي Chery الدولية لعام 2023" الأولى الاهتمام العالمي، بهدف تشكيل نظام بيئي جديد أخضر قائم على التعاون مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وستغتنم Chery فرصة الشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للسعي نحو أن تصبح مشاركة ومساهمة ورائدة بشكل كبير في بناء البيئة المدنية العالمية، وتهدف Chery إلى تقديم حلول ذكية في مجال الحماية البيئية، والعمل جنبا إلى جنب مع العالم للمشاركة في خلق عالم جميل يتعايش فيه البشر والطبيعة بشكل منسجم، والحفاظ على التوازن البيئي لكوكبنا في نهاية المطاف.