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فيفا يعين الإماراتي الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية

11/19/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراقب الدولي الإماراتي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباراة الأردن و السعودية، و التي ستقام يوم الثلاثاء في الأردن.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وكان الحتاوي أختير مراقبا للمباراة التي جمعت بين جزر المالديف و بنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


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