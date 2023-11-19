فيفا يعين الإماراتي الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراقب الدولي الإماراتي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباراة الأردن و السعودية، و التي ستقام يوم الثلاثاء في الأردن.
حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة بدون نقاط.
وكان الحتاوي أختير مراقبا للمباراة التي جمعت بين جزر المالديف و بنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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