اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة نهائي الدرجة الثانية

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة نهائي الدرجة الثانية
التاريخ
11/19/2023 2:24:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
حدد اتحاد كرة القدم الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة
موعدا لإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الدرجة الثانية، والتي تجمع فريقي
الكرمل ودوقرا، على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى،
بعد أن تجاوز الكرمل نظيره دير أبي سعيد، وتفوق دوقرا على جرش في المربع
الذهبي.
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