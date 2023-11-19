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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة نهائي الدرجة الثانية

11/19/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- حدد اتحاد كرة القدم الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة موعدا لإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الدرجة الثانية، والتي تجمع فريقي الكرمل ودوقرا، على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.

وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، بعد أن تجاوز الكرمل نظيره دير أبي سعيد، وتفوق دوقرا على جرش في المربع الذهبي.

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