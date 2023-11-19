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لعنة الإصابات.. ريال مدريد يتلقى خبرا صادما بشأن إصابة فينيسيوس

11/19/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، غياب مهاجمه فينيسيوس جونيور عن الملاعب للإصابة في عضلات الفخذ الخلفية والأوتار، في ضربة أخرى للنادي المبتلى بالإصابات طويلة المدى هذا الموسم.

وأجبرت إصابة في الفخذ فينيسيوس على الخروج من الملعب خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم، الخميس الماضي، وعاد اللاعب البالغ عمره 23 عاما لناديه للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص حالته بتمزق عضلي وفي وتر ساقه اليسرى. سيخضع للتقييم مجددا".

وكتب فينيسيوس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "سأعود أقوى".

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البرازيلي سيغيب نحو 10 أسابيع.

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0، قبل أن يخسر في الشوط الثاني بهدفي لويس دياز.

وأضاف "أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي".

وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية أغسطس الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في سبتمبر الماضي.

وسجل فينيسيوس 6 أهداف وصنع 4 آخرين مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

وافتقد ريال مدريد أيضا جهود لاعب الوسط إدواردو كامافينغا خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال التدريب مع منتخب فرنسا.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي البالغ عمره 21 عاما، الذي شارك في كافة مباريات ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، إلى قائمة زملائه تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وأردا غولر المصابين في الركبة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري متأخرا بنقطتين عن جيرونا المتصدر.

وسيحل ضيفا على قادش، الأحد، عند استئناف الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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