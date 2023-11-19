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فيرستابن يتألق تحت أضواء المدينة التي لا تنام

11/19/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تألق سائق ريد بول ماكس فيرستابن تحت الأضواء، ليقتنص المركز الأول في سباق جائزة لاي فيجاس ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 أول من أمس.
وخطف فيرستابن المركز الأول من براثن شارل لوكلير سائق فيراري، الذي قدم سباقا قويا للغاية مستخلصا أقصى قدرات سيارته على شوارع المدينة التي لا تنام، ونجح بتعويض الخطأ المكلف الذي كاد أن يحرمه المركز الثاني، حيث تجاوز سيرجيو بيريز لينهي ثانيا أمام السائق المكسيكي.
سيرجيو بيريز بدوره قدم أداء ممتازا ليعود من القسم الأخير، ومن ثم ينهي في ثالث مراكز منصة التتويج خلف لوكلير بعد معركة مذهلة حبست الأنفاس حتى الثانية الأخيرة من عمر السباق.
المركز الرابع كان من نصيب ألبين مع إستيبان أوكون وأمام لانس سترول سائق أستون مارتن، الذي قدم سباقاً ممتازاً ليكمل المراكز الخمسة الأولى.
وقدم فيرستابن، انطلاقة ممتازة اقتنص على إثرها المركز الأول من لوكلير بعد معركة بينهما انتهت بالهولندي أولا أمام لوكلير وأدت لدفع أصيل موناكو خارج المسار. ومن ثم جورج راسل على متن مرسيدس. لكن شهدت اللفة الأولى، بعض الانزلاقات لكن من أهمها فرناندو ألونسو الذي دارت سيارته حول نفسها.
وسرعان ما تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية للفة واحدة، وهذا ما استغله فريقا ريد بول وأستون مارتن لإدخال سائقيهما بيريز وألونسو.
وقبل سيارة الأمان الافتراضية، كانت سيارتا ويليامز في موقعين ممتازين مع أليكسندر ألبون ولوجان سارجنت بالمركزين الخامس والسادس قبل بيير جاسلي سائق ألبين بالمركز الرابع.
ومع الوصول للفة الثالثة، تعرض لاندو نوريس لحادثة عنيفة، حيث اصطدمت سيارة ماكلارين في الحائط ونتيجة لذلك تم إدخال سيارة الأمان، وأثناء سيارة الأمان دخل كل من لانس سترول (أستون مارتن) وكارلوس ساينز (فيراري) لتبديل الإطارات.
في اللفة السادسة، انطلق السباق مجدداً، وحافظ سائقو الصدارة على مواقعهم. وفي هذه الأثناء تلقى فيرستابن عقوبة 5 ثوانٍ بسبب معركة اللفة الأولى مع لوكلير.
ونتيجة لذلك، كان لوكلير يحاول البقاء قريباً من فيرستابن حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 1.7 ثانية فقط في اللفة 14، وكذلك الحال مع راسل بالمركز الثالث الذي كان قريباً كذلك من لوكلير.
سارجنت وبعد التقدم للمركز السادس، بدأ بالتراجع وخسر مركزه لصالح إستيبان أوكون، أوسكار بياستري ولويس هاميلتون الذي تعرض لثقب في الإطار أثناء معركته مع بياستري.
معركة الصدارة بدأت بالاشتعال بدءا من اللفة 16، حيث بدا لوكلير سريعا جدا وبدأ يقترب بشكل كبير للغاية من فيرستابن، الذي كان يشتكي من إطاراته، وبالفعل نجح لوكلير بتجاوز فيرستابن قبل دخول الأخير لمنصة الصيانة وتطبيق العقوبة.
من جهته، تقدم بيريز للمركز الثاني بعد توقفه المبكر جداً في بداية السباق وانتقاله إلى إطارات خشنة، حيث بات ثانياً خلف لوكلير وأمام أوكون.
فيرستابن وبعد خروجه خلف راسل (بسبب العقوبة الزمنية)، بدأ يشق طريقه ليقترب من البريطاني بالمركز السادس، بينما واصل لوكلير تسجيل أزمنة سريعة للغاية على إطارات متوسطة في الصدارة، بانتظار موعد وقفة الصيانة.
في اللفة 22 توقف لوكلير، وبات بيريز في صدارة السباق مؤقتا، بينما بدأت ملامح المعركة بين فيرستابن وراسل تلوح في الأفق، حيث تجاوزا كلاهما سيارة ألونسو وباتا بالمركزين الخامس والسادس خلف ثنائي فيراري ومن ثم تجاوزا سيارة ساينز كذلك.
وبات راسل خلف لوكلير بفارق أقل من 3 ثوانٍ وخلفه فيرستابن بفارق أقل من 3 أعشار الثانية، وأثناء محاولة التجاوز احتكت سيارتا فيرستابن وراسل بعض الشيئ ليتقدم على البريطاني ويصبح خلف لوكلير.
لكن وبسبب القطع المتناثرة على الحلبة، دخلت سيارة الأمان مجدداً. وهنا استغلت ريد بول الوضع لتدخل كلا سيارتيها إلى منصة الصيانة، وبالتالي حصل بيريز على أفضلية كبيرة حيث خرج من المنصة خلف لوكلير، بينما بات فيرستابن خامساً خلف بياستري.
حملت إعادة الانطلاقة بعض الدراما، حيث نجح بياستري بخطف المركز الثالث من بيير جاسلي خلف بيريز.
أما في الصدارة، فكان الفارق أقل من ثانية بين لوكلير وبيريز حيث بدا أن المكسيكي يمتلك فرصة حقيقية للفوز.
وتألق بيريز لينتزع المركز الأول من لوكلير بحلول اللفة 33 في تجاوز جريء للغاية.
وبدأت الفوارق بين مراكز المقدمة بالتناقص، حيث لم يتجاوز الفارق بين بيريز ولوكلير 7 أعشار الثانية، وخلفه مباشرة فيرستابن بفارق 1.1 ثانية، أما بياستري بالمركز الرابع وبفارق 2.2 ثانية.
لكن وقبل 15 لفة من النهاية، عاد لوكلير وانتزع الصدارة من بيريز بتجاوز رائع، فيما بدت أنها معركة محمومة تماماً على الفوز.
فيرستابن، استغل لحظة انزلاق طفيف لسيارة زميله بيريز ليتجاوزه نحو المركز الثاني خلف لوكلير.
وانتزع فيرستابن الصدارة من لوكلير في اللفة 37 بتجاوز ممتاز على أصيل موناكو الذي بات ثانياً أمام بيريز وبدا أنه يستعد لصد هجمات المكسيكي.
أما الهولندي، فبدأ يحاول توسيع فارق صدارته لأكثر من ثانية أمام أصيل موناكو.
لكن لوكلير، اقترف هفوة قاتلة في اللفة 43 قبل 7 لفات فقط من النهاية، حيث انزلقت سيارته بعض الشيئ، ما أهدى المركز الثاني لبيريز.
ومع الدخول في اللفات الخمس الأخيرة، بدا فيرستابن مرتاحاً في الصدارة بفارق قريب من 4 ثوان أمام زميله بيريز، بينما ازداد الفارق أمام لوكلير إلى أكثر من ثانية.
ومع دخول بياستري إلى منصة الصيانة، إلا أنه لم يستعمل إلا مجموعة واحدة من الإطارات - بينما ينص القانون على ضرورة استعمال نوعيتين اثنتين في السباق)، بات المركز الرابع المؤقت بيد أوكون أمام سترول وراسل، الذي كان يضغط للتجاوز. ومن ثم ساينز، ألونسو، هاميلتون وغاسلي.
لم تنته الدراما، حيث بدأ لوكلير بالاقتراب مجدداً من بيريز منذ اللفة الثالثة الأخيرة لكن المكسيكي بذل جهداً كبيراً لإبقاء سيارة فيراري خلفه.
كما طلب ريد بول من فيرستابن، تخفيف سرعته لمنح عامل السحب لزميله بيريز بهدف مساعدته في صد هجمات لوكلير.
لكن رغم ذلك، تمكن لوكلير من انتزاع المركز الثاني متفوقا على سائق ريد بول لينهي السباق ثانياً أمام بيريز وخلف فيرستابن.
أوكون أكمل السباق رابعاً أمام سترول، ساينز وهاميلتون، بينما اكتفى راسل بالمركز الثامن، أما ألونسو وبياستري، فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
إلى ذلك، أشار سائقو الفورمولا 1، إلى أن الظروف الزلقة لمسار حلبة لاس فيجاس غير مقبولة وصادمة وغير عادلة.
عادة وقبل كل سباق، يخرج السائقون في استعراض على الحلبة وأمام الجمهور، وعادة يتم ذلك على متن سيارات كلاسيكية.
وقبل 90 دقيقة تقريبا من بداية السباق، سربت السيارة التي كانت تحمل أوسكار بياستري، بعض الزيت على المسار قريباً من حائط منصة الصيانة، حيث قام المارشلز برش بودرة الإسمنت لامتصاص الزيت.
لكن كارلوس ساينز سائق فيراري، ألقى باللوم على الزيت في حادثة انزلاقه صوب هاميلتون أثناء الانطلاقة.
وأوضح الإسباني، أن مثل هذا السطح الزلق ليس مقبولاً، فقال: "رأيت الكثير من الزيت من السيارات التي تم استعمالها في استعراض السائقين، وذلك أمر آخر يتوجب على فيا النظر فيه".
وأكمل: "من غير العادل تواجد زيوت في الجهة الداخلية. علاوة على المسار المتسخ، نضع سيارات تسرب الزيوت على الحلبة قبل ساعة من السباق. ذلك أمر غير مقبول، ذلك ربما تسبب بالحوادث في المنعطف الأول".
من جهته، أشار بيير جاسلي سائق ألبين الذي أنهى السباق بالمركز 11، إلى السيناريو غير العادل الذي واجهته بعض السيارات.
وقال: "لم يكن ذلك جيدا، خصوصا بالنسبة لنا نحن الذين تأهلنا بأفضل مركز لنا هذا الموسم، لقد ناقشت المسألة مع فيا وأنا واثق أننا سنغير بعض الأمور، لأنه لا يبدو من العدل أن ينطلق البعض على أماكن عليها زيوت وآخرون على إسفلت جاف. أنا واثق أنهم سيصلحون هذه المشاكل".
أما جورج راسل، سائق مرسيدس والذي انطلق إلى جانب جاسلي ثالثاً، فقال: "هذه ليست المرة الأولى التي تسرب فيها السيارات الكلاسيكية الزيوت، كان من الصادم رؤية مدى سوء الوضع. لكنهم قاموا بعمل جيد لتنظيفه قبل السباق". -(وكالات)

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