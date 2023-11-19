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ديشان يسخر من إنريكي بعد فوز قياسي على جبل طارق

11/19/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تهكم ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، وكيليان مبابي قائد "الديوك"، على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.
وسئل ديشان عن رأيه في أداء مبابي بعد تسجيل "هاتريك"، في الفوز التاريخي على جبل طارق بنتيجة (14-0)، في تصفيات "يورو 2024".
وأجاب مدرب "الديوك" مازحا عبر شبكة "TF1" الفرنسية: "لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير".
وانفجر مبابي ضحكا، وهو يمر بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، عندما صرح الأخير بهذه الكلمات.
وأسقط ديشان بهذا التصريح على توبيخ لويس إنريكي لمبابي علنا، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.
من جانبه، علق كيليان مبابي في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه يتقبل ما قاله المدرب الإسباني، ويحاول أن يتعلم منه الكثير، لأنه مدرب مميز.
أما ديشان، فبدا دبلوماسيا، بالقول: "إن لكل مدرب طريقته في التعبير عن رأيه عند تقييم مستوى لاعبيه".
من ناحية ثانية، وجه ديشان صدمة لباريس سان جيرمان عقب الفوز الكاسح، وصرح: "إنها أمسية مثالية باستثناء إصابة وارن زاير إيمري، لحسن الحظ أنها ليست خطيرة للغاية، كان من الممكن أن تكون الإصابة أكثر خطورة، الاختبارات الأولية مطمئنة، ولكنه يعاني من التواء شديد جدا".
وأصيب زاير إيمري، في كاحل القدم اليمنى بعد مرور 19 دقيقة من مباراة جبل طارق، لتفسد فرحته بالظهور الأول بقميص الديوك.
وغادر وارن زاير إيمري صاحب الـ17 عاما الملعب بعد تسجيله الهدف الثالث، ليشارك مكانه زميله، يوسف فوفانا.
ويعد زاير إيمري من الركائز الأساسية في "بي إس جي" منذ بداية الموسم الحالي، كما يرتدي شارة قيادة منتخب فرنسا للشباب رغم ظهوره الأول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وواصل المنتخب الفرنسي مسيرته القوية، ليحقق العلامة الكاملة بفوز سابع على التوالي، ويتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، أما منتخب جبل طارق، فقد نال خسارته السابعة على التوالي، ليقبع في ذيل الترتيب من دون رصيد.
وبدا مبابي سعيدا للغاية، بتسجيله ثلاثية، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أمسية لا تنسى".
وبسؤاله عن تسجيل 300 هدف في مسيرته، قال: "إنه جزء من دوري، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 في مسيرتهم".
وتابع عبر قناة "TF1" الفرنسية: "300 هدف، رقم يشعرني بسعادة غامرة، يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب".
كما واصل قائد الديوك عبر شبكة "RMC سبورت": "إنه انتصار رائع، كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".
واستطرد: "الوصول إلى 300 هدف، إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداء جماعيا استثنائيا، إنها مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسما بشكل دائم".
وتحدث مبابي أيضا عن هدفه الرائع بكرة ساقطة من مسافة بعيدة، مشيرا إلى أنه لاحظ تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.
وأتم نجم فرنسا تصريحاته ضاحكا: "لم أفهم سبب تقدمه 20-25 مترا، وبالفطرة سجلت هدفا، أعتبره عقوبة جميلة له".
إلى ذلك، أشاد أوليفييه جيرو، نجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي بمنتخب جبل طارق، رغم الفوز الكاسح عليه.
وصرح جيرو: "إنها أمسية مثالية، لقد طالبنا المدرب بالاستمتاع مع الالتزام التام بالجدية".
وأشار مهاجم ميلان "تقدمنا بـ7 أهداف في الشوط الأول، والاستمرار بالقوة نفسها في الشوط الثاني لم يكن سهلا، لكننا سعينا للفوز بنتيجة قياسية، والاستمتاع بهذه الليلة أمام جبل طارق، إنه منتخب شجاع".
وسجل جيرو (36 عاما) الهدفين الثالث عشر والرابع عشر، ليختتم مهرجان الأهداف، ويعزز تصدره لقائمة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.
يعتلي مهاجم ميلان القائمة برصيد 56 هدفا، خلفه تييري هنري (51 هدفا)، ثم كيليان مبابي (46 هدفا). -(وكالات)

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