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الصريح يتقدم بروح العائلة نحو مكانه في المحترفين

11/19/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- لم يمر سوى موسم واحد على هبوط فريق الصريح لكرة القدم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى –المظاليم-، حتى عاد ولملم أوراقه ورتبها سريعا، في طريق العودة للمكان الطبيعي في مصاف أندية المحترفين.
ويعتمد الصريح في خطواته للعودة مجددا إلى دوري المحترفين، على حنكة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي أرسى قواعد متينة لروح "العائلة" في الفريق على مختلف الصعد، ووفق استراتيجية وخطة عمل، قادت الفريق إلى تقديم مستويات متميزة في دوري الدرجة الأولى، ما وضعه على مقربة من العودة للمحترفين.
ويذكر أن فريق الصريح، يتصدر الترتيب العام لدوري المظاليم مؤقتا برصيد 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، وله مباراة مؤجلة.
وعن سبب هذا التميز لفريق الصريح وقدرته على ترتيب أوراقه بعد الهبوط الصادم في الموسم الماضي، قال رئيس النادي عمر العجلوني: " نعيش أجواء العائلة الواحدة، وعلى ارتباط وثيق مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، واحتفظنا بغالبية الفريق الذي شاركنا منافسات المحترفين، وتجمعنا علاقة ود على الصعيد الإنساني، نتبادل الزيارات، نتشارك همومنا، ومناسباتنا ونتبادل حلول المشاكل، ونلتقي في سهرات أخوية تزيد من الجاهزية النفسية، وتهيئ الجوانب الفنية والتكتيكية، ونحن عائلة بالمعنى "الصريح" ".
وحول استراتيجبة العمل، وتكاليف الموسم الكروي وقدرة نادي الصريح على الإيفاء بالتزاماته تجاه منظومة الفريق، أجاب العجلوني: "تزيد تكلفة تجهيز الفريق للموسم الحالي عن 100 ألف دينار، ونعمل على رأي المثل "من دهنه قليله"، بمعنى استثمرنا بأفضل العناصر لدينا، ولاسيما عارف الحاج مثلا الذي انتقل إلى الفيصلي، وغيره من اللاعبين الذين يتواجدون في دوري المحترفين، وخاضوا تجارب احترافية خارجية، ونبرم عقودنا مع الجهاز الفني واللاعبين لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، وفق عقود واتفاقيات تراعي خططنا المالية، إلى جانب غرس الاستقرار الفني الذي انعكس إيجابا على نتائج الفريق".
وأضاف: "نستثمر أيضا بأبناء النادي ومنطقة الصريح، فمثلا وفرت لوالدي المدير الفني للفريق ماهر العجلوني، كل ما يلزم من تجاوز الدورات التدريبية من (A إلى PRO)، مما يغنينا عن تجاوز صداع المفاوضات والمطالب المالية للمدربين المحليين أو الأجانب، وكان ماهر يعمل في بيته، ويقدم مع الفريق مستويات طيبة، والنتائج هي المقياس حين خاض الفريق 9 مباريات ولم يخسر أي مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ويتصدر الترتيب العام برصيد 25 نقطة، وفق سباق مثير مع الجزيرة العريق للعودة إلى مكاننا الطبيعي بين الكبار".
من جانبه، رد المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني حول سر النتائج اللافتة للفريق رغم هبوطه من مصاف المحترفين، قائلا: "الجاهزية النفسية والفنية تتقدم عروض الفريق، والتي نلخص أسبابها بعيش منظومة كرة الصريح، أجواء العائلة بمعنى الكلمة، وكلمة السر بصراحة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي لا يدخر جهدا في توفير أشكال الدعم المعنوي والمالي كافة للفريق، الذي يقترب بسرعة من العودة إلى مكانه بين "الكبار".
وتابع: "لعل من أسباب نجاحنا احتفاظ منظومة الفريق بما نسبته 70 % من لاعبيه منذ الموسم الماضي، وتعزيز صفوفه بلاعبين محليين أمثال، هذال السرحان، إبراهيم الخوالدة، محمد القيسي، محمد حسينات، هيثم بدلجي، وقصي العثامنة، إضافة إلى جهاز فني متجانس يعاونني فيه كل من: المدرب العام أحمد عثامنة، مساعد المدرب ضيف الله الخوالدة، ومدرب حراس المرمى فراس السيران، ونجحنا في استثمار أجواء "العائلة" نفسيا في الملعب، والذي انعكس على الجاهزية البدنية والذهنية والتكتيكية، وانطلقنا مبكرا بالاستعداد منذ حزيران (يونيو) الماضي، والحمدلله وفقنا في تحقيق نتائج مميزة، حين جمعنا 25 نقطة، من الفوز بـ8 مباريات وتعادل وحيد، ونعتبر الأقوى هجوما بـ29 هدفا، وثاني أقوى دفاع حين اهتزت شباكنا 5 مرات".
وعن رؤيته إلى المنافسة في دوري "الأولى" بشكل عام، وهل حسم الصريح تأهله إلى المحترفين من جديد؟، أجاب العجلوني: "يعتبر الصريح والجزيرة أقوى المرشحين للتأهل إلى المحترفين، وهناك فرق تنافسنا، وأخرى تبحث عن الثبات، ولدينا مباراة حاسمة اليوم أمام سما السرحان، وفي حال فزنا نكون ضمنا التأهل رسميا، فيما سنلتقي مع الجزيرة في الأسبوع 12 من الدوري، في المباراة التي يتحدد فيها بطل الدوري ووصيفه والصاعدين رسميا إلى المحترفين".

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