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الأولمبي يخرج بفوائد فنية رغم الخسارة الظالمة من السعودية

11/19/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، عروضه الإيجابية قبل خوضه نهائيات كأس آسيا التي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، والتي يسعى من خلالها إلى الظفر بإحدى بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والمنافسة على لقب البطولة.
وعلى الرغم من الخسارة أول من أمس أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، في مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على أرض الأخير، إلا أن الأداء كان جيدا في أغلب فترات المباراة، أمام منافس قوي، حقق لقب البطولة القارية في العام الماضي، واحتل وصافة ترتيب النسخة قبل الماضية، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد.
وخرج المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع بالعديد من الفوائد الفنية خلال مواجهة السعودية من خلال اعتماد أساليب لعب مختلفة في اللقاء، وتطبيقها بحسب ظروف المباراة، فيما منح الفرصة لعدد جيد من اللاعبين في ظل غياب 3 أساسيين عنه، وهم أحمد الجعيدي، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
ودفع أبو زمع في بداية اللقاء بالحارس أنطون عوض، والذي يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الأولمبي بصفة أساسية، حيث منح الفرصة في التجمع الماضي للحارس البديل مراد الفالوجي، ما يؤكد أن المدرب يريد منح الثقة لجميع حراس المرمى حال حاجته لحارس بديل عن الجعيدي، الذي سيكون أساسيا في النهائيات بنسبة كبيرة.
وواصل المدرب الاعتماد على رباعي الدفاع فيصل أبو شنب، ليث أبو رحال، عرفات الحاج وهايل الذيابات، وفي الوسط حضر الثتائي محمد كحلان ومحمد أبو النادي، فيما تواجد الثلاثي عارف الحاج، سيف درويش ورزق بني هاني خلف المهاجم الوحيد بكر كلبونة، والذي وقع على أول أهدافه مع المنتخب الأولمبي.
وشارك على فترات خلال المباراة كل من: وسيم ريالات، علي العزايزة، عامر جاموس، عمر صلاح ومالك علان، فيما كانت تنتظر الجماهير مشاركة اللاعب يوسف قشي المحترف في ألمانيا، والذي يحضر للمرة الأولى للمنتخبات الوطنية، إذ من المتوقع أن يتم تجربته في المباراة المقبلة.
وتعرض "الأولمبي" لظلم تحكيمي خلال المباراة بهدفين غير شرعيين، حيث جاء الهدف الأول من تسلل واضح من صانع الهدف الأول للمنتخب السعودي، فيما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وهمية، بعد أن تعثر المهاجم السعودي ووحده، إلى جانب وقوعه قبل منطقة الجزاء، إضافة إلى أخطاء أخرى من الحكم ساهمت بشكل أو بآخر في إلحاق الهزيمة الثانية بالمنتخب تحت قيادة أبو زمع في 20 مباراة ودية ورسمية.
ويلاقي المنتخب الوطني نظيره القطري غدا، عند الساعة السابعة مساء، في ختام معسكره بالسعودية، حيث تعد مواجهة "العنابي" محطة مهمة لرجال المدرب أبو زمع، نظرا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها المنافس، والتي تنعكس على المنتخب في معالجة بعض الأخطاء، والاحتكاك مع أقوى منتخبات القارة لتطوير الأداء قبل الاستحقاق الآسيوي.
وكان المنتخب القطري، خسر مباراته الأولى في الدورة الودية أمام نظيره الأسترالي بهدفين لهدف، ما يجعله يفكر بتسجيل فوز معنوي على المنتخب الوطني، قبل عودة المنتخبان إلى ديارهما فور نهاية الموقعة.

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