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الفحيص والأرثوذكسي يبدآن سلسلة نهائي سلة الناشئات اليوم

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يسعى فريقا الفحيص والأرثوذكسي إلى وضع أولى خطواتهما الصحيحة نحو التتويج بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في سلسلة الدور النهائي، التي ستبث مبارياتها عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
ويعول مدرب الفحيص يوسف أبو بكر، على خبرات الشقيقتين زينة وحور قراعين، ولين دعاس ونتالي الربضي وزين مخامرة، لوضع أولى الخطوات الصحيحة في طريق المحافظة على اللقب، فيما يأمل مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس، بأن تكون لاعباته سلمى نجار وتالا السعودي وتيا بوري ومايا ليوس وجود عنبتاوي في يومهن، لتشكيل الضغط على لاعبات الفحيص والتقدم خطوة نحو الأمام.
ويشهد اليوم ذاته، إقامة أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث، والتي يتنافس فيها فريقا نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص على "الميدالية البرونزية"، عندما يلتقيان عند الساعة الخامسة مساء في الصالة نفسها.
ويراهن مدرب نجوم الفحيص عبدالله جرارعة، على حيوية لمار دقاق وتالا نابلسي ومريم القضاة وألما حداد وسلمى حجازي، فيما يعول مدرب نجوم الأرثوذكسي نعيم أبو صاع، على قدرات سلمى عزام وتالا مسعد وسلمى نحاس وهلا مارجي وميرال.
وبلغ الأرثوذكسي المشهد الختامي بفوزه على فريق نجوم الفحيص (84-44) و(53-46)، فيما تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي (127-41) و (92-28)، لينتقل فريقا الفحيص والأرثوذكسي للمنافسة على اللقب في سلسلة طويلة يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يلعب فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وتقام الجولة الثانية من السلسلتين يوم الأربعاء في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي فريقا الأرثوذكسي والفحيص عند الساعة السابعة مساء.

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