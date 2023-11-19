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زيد عباس: كرة السلة تسير في مرحلة صعبة.. ولا أرى نفسي مدربا بالمستقبل

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يرى لاعب المنتخب الوطني المعتزل، زيد عباس، أن كرة السلة الأردنية تسير في طريق مجهول، مؤكدا أن انعكاسات الوضع الحالي ستؤثر سلبا على مكانة "صقور الأردن"، في خريطة المنافسة القارية.
وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أعلنت في وقت سابق عن تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي 2023-2024 بالتوافق مع الأندية.
وقال زيد عباس في حديثه الخاص لـ(الغد): "كل مرة نتأهل فيها إلى كأس العالم، تتراجع اللعبة، وكأن تأهلنا أصبح لعنة، هذه المعضلة تحتاج إلى تدخل من الحكومة والمؤسسات الخاصة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة، يجب أن يعمل الجميع نحو تحقيق هدف واحد، وهو إنقاذ اللعبة وضمان ديمومتها، وإلا سنكون صيدا سهلا لكل المنتخبات التي سنواجهها خلال البطولات المرتقبة".
ويؤكد: "حصلنا على وعود سابقة من المنظومة كاملة، لكنها سرعان ما كانت تذهب أدراج الرياح، نحن نسير اليوم في مرحلة سيئة وحرجة، إما أن يكون المنتخب منافسا في آسيا لسنوات طويلة، أو أن يتم هدم القاعدة التي عملت اللجنة المؤقتة على بنائها في السنوات الماضية، وهذا يعني الهبوط الاضطراري لكرة السلة الأردنية نحو الأسفل".
ويستطرد: "يبقى القرار مرهونا بالدعم من الحكومة والشركات الخاصة، ومن يرى كرة السلة الأردنية مصدر فخر للرياضات الجماعية في الأردن، يجب أن يسارع لدعم المنظومة كاملة، للحفاظ على مسيرة الإنجازات وإنقاذ اللاعبين من اتخاذ قرارات صعبة تتمثل بهجر اللعبة والبحث عن مصادر دخل بديلة وثابتة".
ويتابع: "حالة الفوضى والإرباك التي يعانيها لاعبو كرة السلة، دفعت اللاعب سامي بزيع لإصدار رخصة بيع عقارات تمهيدا للعودة والاستقرار في الولايات المتحدة وتأمين مصدر دخل لعائلته، بعد استقباله وزوجته مولودهما الأول، كما يتجه أمين أبو حواس لإنشاء مشروع خاص سيؤثر على اهتمامه بلعب كرة السلة، وكذلك شقيقي هاشم يبحث عن فرصة عمل في قطر والإمارات ولا يبدو اليوم مهتما بلعب كرة السلة، كما أن لاعب الارتكاز أحمد الدويري لن يكون قادرا على الالتحاق بالمنتخب الوطني من دون وجود الركائز الأساسية بفريق منافس، ما ينذر بمشكلة حقيقية".
ويشير: "لم تبخل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة يوما في حفظ حقوق اللاعبين ومساعدتهم، لكن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل على أعلى المستويات من قبل المسؤولين عن الرياضة، لإنقاذ اللعبة"، مشددا على أن كل ما تم بناؤه سيذهب أدراج الرياح حال عدم النجاح في إيجاد حلول دائمة".
وفيما يتعلق بميزانية مشاركة المنتخب الوطني بكأس العالم والبالغة نحو مليون دينار والمطالبات السابقة بتحويلها لدعم الأندية، يقول عباس: "ميزانية المنتخب تختلف عن ميزانية الأندية، التي يجب أن تكون مبنية على الدعم الحكومي، "لكن اليد وحدها لا تصفق"، ولا يمكن للاتحاد الصرف على جميع الأندية التي تعاني مشاكل واضحة في تسويق أنفسها مع الشركات"، لافتا إلى أن انسحاب بعض الأندية من الدوري الممتاز واتجاهها لقرار تجميد اللعبة، يأتي لعدم نجاح اللعبة".
ولدى سؤاله عن انطباعاته حول الجهاز الفني المحلي للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص في المرحلة الماضية، أجاب: "نجح الجهاز الفني المحلي بشكل لافت مع المنتخب الوطني، مقارنة بحجم الإمكانيات المتاحة في المشاركتين السابقتين بكأس العالم، وسام الصوص وطاقمه المعاون نجح في السيطرة على اثني عشر لاعبا غير مرتبطين بعقود في رحلة التحضير لكأس العالم، وضبطهم في إيقاع اللعب الجماعي".
وتمنى عباس على مؤسسات المجتمع المدني، أن تتدخل لإنقاذ كرة السلة وتقديم الدعم الكافي للحفاظ على ألق اللعبة. ويستعد زيد عباس (40 عاما)، لخوض تجربة تدريبية في مدرسة تشنغدو للغات الأجنبية بالصين والتي تضم نحو 20 ألف طالب وطالبة، ويكون فيها مسؤولا عن برنامج تدريب المدربين في الفروع العديدة للمدرسة المنتشرة في أجزاء واسعة بالصين، تمهيدا لتنظيم دوري داخلي لاختيار فريق ينافس على مستوى المدارس، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه لا ير نفسه مدربا لفريق الرجال خلال المستقبل مع اهتمامه بالجيل الناشئ.
ويعد زيد عباس، أكثر اللاعبين الأردنيين مشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بواقع ثلاث مشاركات، آخرها في النسخة الماضية التي توجت ألمانيا بلقبها، بعدما خاض مباراتين مع "الصقور"، بمعدل 19.2 دقيقة لعب وبمتوسط 4 متابعات و0.5 تمريرة حاسمة و1.5 ستيل وبمتوسط تسجيل 3 نقاط ومعدل فاعلية 4.

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