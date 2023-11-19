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الجماهير تتعالى على جراحها وتساند النشامى أمام السعودية

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - تستعد جماهير الكرة الأردنية، لمساندة المنتخب الوطني في مباراته يوم غد أمام المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكاس آسيا 2027، وذلك رغم الجراح وحالة عدم الرضى عن أداء المنتخب في المرحلة الأخيرة، وخاصة التعادل والأداء المخيبين أمام طاجيكستان يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوار منتخب النشامى في التصفيات.
وأعلنت الجماهير، أنها لن تتخلى عن تشجيع المنتخب في هذه المرحلة، رغم العتب وخيبة الأمل، وبالتالي الحضور إلى ستاد عمان، لتشجيع المنتخب أمام السعودية في مباراة يوم غد التي لن يرضى فيها الشارع الرياضي بغير تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير مقرونا بالأداء الجيد.
وتجاوز الجمهور الباحث عن تحقيق حلم الوصول إلى المونديال، كل الملاحظات والتحفظات والانتقادات مؤقتا، واتحد على دعم ومساندة المنتخب بحثا عن أول فوز في عهد عموتة يمهد الطريق للنشامى نحو المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
وفي الوقت نفسه، ستكون مباراة السعودية، فرصة ذهبية للجمهور لاستعادة الذكريات الجميلة والرائعة في الوقوف خلف منتخباتنا الوطنية في مختلف المناسبات، والمساهمة في تشجيع نجوم المنتخب وتحفيزهم على تحقيق الفوز الذي قد يعيد جزءا من ثقتها بالفريق، ويعزز حظوظ النشامى ويؤكد قوته على أرضه ووسط جماهيره ويعطيه دافعا لمواصلة المسيرة بنجاح، للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، إضافة إلى التأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا المقبلة.
وعمل اتحاد الكرة، على تحفيز الحماهير لحضور المباراة، من خلال فتح أبواب الدرجة الثانية في ستاد عمان الدولي مجانا، على أمل أن تحتشد الجماهير بأعداد كبيرة داخل الملعب لمواصلة دورها الفاعل والمؤثر مع المنتخبات الوطنية.
وينتظر الجماهير الأردنية تحد كبير، خصوصا أن الجمهور السعودي حاضر بقوة خلف منتخبه، وجميع التذاكر المخصص له نفدت بشكل كامل.
ويقول المشجع محمد العبادي: "بصراحة بعيدا عن كل الانتقادات الفنية للمنتخب في عهد عموتة، والنتائج الفنية السيئة، والاختيارات المحيرة، يبقى دعم النشامى واجبا وطنيا على الجميع، وتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم من خلال التواجد في المدرجات".
وتابع: "أتمنى أن تكون مباراة المنتخب أمام شقيقه السعودي انطلاقة جديدة وعودة لسكة الانتصارات، والأمل كبير في نجوم المنتخب لتغيير الصورة الفنية الضعيفة".
ويرى المشجع كرم المصري، أن الجماهير الأردنية لن تخذل النشامى، وستكون على الموعد خلفه بتشجيع مثالي يرفع المعنويات، وتحفز اللاعبين على مدار وقت المباراة، بحثا عن رسم الابتسامة على وجوه الشارع الرياضي من جديد.
وأضاف: "العتب على الجهاز الفني واللاعبين حق للجماهير، خصوصا في اللقاء الأخير أمام المنتخب الطاجيكي، لكن مباراة يوم غد أمام المنتخب السعودي مهمة جدا، وحصد نقاطها ضروري، والحضور الجماهيري سيكون مميزا إن شاء الله".
وتوقع المصري، أن يكون الحضور الجماهيري في المباراة نقطة التحول الحقيقي في مسيرة النشامى، وبداية عهد الانتصارات.
من جانبه طالب المشجع خالد التعمري، روابط مشجعي الأندية بالتواجد في المدرجات، وتحفيز الجماهير على حضور اللقاء، وتشجيع النشامى بكل روح رياضية، مضيفا، "أثبتت المناسبات السابقة أصالة الجمهور الأردني ودعمه ومساندته للمنتخبات الوطنية، والحدث الآن فقط ينصب على مباراة يوم غد".
وقدر التعمري، خطوة اتحاد الكرة في فتح مدرجات الدرجة الثانية أمام الجماهير مجانا، مبينا أن ذلك سينعكس على زيادة الحضور الجماهيري لمساندة النشامى.

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