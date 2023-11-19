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التخبطات الإدارية والمالية تواصل الإطاحة بمدربي المحترفين

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- لم تسلم فترة التوقف الدولية الحالية من استمرار مسلسل مغادرة المدربين عن فرق دوري المحترفين لكرة القدم، والذي أصبح سيناريو مكررا في كل موسم، من خلال كسر أرقام قياسية بعدد إقالات واستقالات المدربين خلال الموسم الواحد.
وشهد الموسم الحالي تغيير 5 فرق لمدربيها ولأكثر من مرة، ما يؤكد أن بعض الأندية لا تنتهج سياسة الاستقرار من أجل تحقيق أهدافها، إلى جانب عدم ارتياح المدربين في العمل ببيئة مملوءة طريقها بالعديد من الأشواك التي تحد من استمرارهم.
وكان آخر المغادرين، المدير الفني لفريق سحاب أحمد عبد القادر، والذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، ما وضع إدارة النادي في موقف حرج بعد إضرابات مستمرة من قبل اللاعبين وتغيبهم عن التدريبات، قبيل المواجهة المقبلة ببطولة الدوري الخميس المقبل أمام معان.
وبهذا يكون فريق سحاب، أشرف على تدريبه منذ بداية الموسم 3 مدربين، بدءا بأمجد أبو طعيمة، مرورا بالمدرب فهد الجلاد الذي تسلم المهمة لفترة قصيرة، قبل انضمامه لاحقا للجهاز المعاون مع عبد القادر، لتبدأ إدارة النادي حاليا بالبحث عن مدير فني جديد للفريق، الذي سيكون على دراية كاملة بالصعوبات
ويثمر تأخر الأندية عن منح اللاعبين رواتبهم الشهرية، من تذمر المدربين خلال كل وجبة تدريبية من مطالبة اللاعبين المالية عن طريقه، ما يؤدي إلى تقاعسهم عن القيام بالتدريب على أكمل وجه، ما يؤثر لاحقا على تطبيق أفكار المدرب في الملعب خلال المباريات الرسمية.
وإضافة إلى سحاب، فإن ناديا معان والسلط قد قاما بتغيير أجهزتهما الفنية خلال الموسم الحالي، إذ بدأ السلط مع المدرب الوطني عدنان عوض، قبل أن تتم إقالته وتعيين المدرب السوري عماد خانكان لإكمال المهمة، فيما قاد معان بداية الموسم المدرب ديان صالح، قبل أن يقدم الأخير استقالته ويتم تعيين أمجد أبو طعيمة بديلا عنه.
وعانى قطبا الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي من المشكلة ذاتها خلال الموسم الحالي، إذ تم تغيير المدربين في أكثر من مرة، حيث بدأ الوحدات موسمه مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، قبل أن يغادر النادي ويتم تعيين المدرب المحلي رأفت العلامي بصورة مؤقتة، ليتم لاحقا تعيين المدرب العماني رشيد جابر، الذي لم يفرض حضوره مع "الأخضر" حتى اللحظة.
وقاد فريق الفيصلي خلال الموسم الحالي 4 مدربين في 5 بطولات مختلفة، بدءا من المدرب الوطني جمال أبو عابد، مرورا بالمدرب حسونة الشيخ الذي قاد "الأزرق" لفترة قصيرة، قبل انضمامه للجهاز الفني مع التونسي غازي الغرايري، الذي تم الاستغناء عن خدماته هو الآخر بعد فترة قصيرة، ليتم الاستقرار حتى الآن على المدرب الوطني أحمد هايل.
واستقرت أندية الحسين إربد، الرمثا، مغير السرحان، شباب العقبة، الجليل، شباب الأردن والأهلي على مدربيها حتى اللحظة، إلا أن الأيام الماضية شهدت أوضاعا صعبة إداريا وماليا عند تلك الفرق، ما يرشح زيادة العدد في مسألة تغيير المدربين، وذلك كله قبل خوض الجولة الثامنة ببطولة الدوري.
وكانت إدارة الرمثا، رفضت الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني وسيم البزور، فيما تشير المعلومات إلى أن فريق شباب الأردن بدأ مؤخرا البحث عن مدرب جديد خلفا للمدرب الحالي محمود الحديد، الذي لم يقدم مع "أسود غمدان" نتائج مرضية مؤخرا، مع الإشارة إلى أن الفريق يعاني من مشكلة عدم التسجيل ومغادرة عدد كبير من نجومه في الفترات الماضية.
وقد تتسبب مشكلة تأخير الرواتب في نادي الجليل أيضا في تفكير الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد العبابنة، بتقديم استقالته على طاولة مجلس إدارة النادي، ما قد يؤشر إلى أن الموسم الحالي هو الأصعب بين المواسم الطويلة الماضية، في ظل التوقفات المستمرة والمشاكل الكبيرة من الناحية المالية.

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