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مدرب النشامى يشخص الأخطاء ويأمل بمعالجتها قبل موقعة السعودية

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب السعودي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
ويضع المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، الرتوش الأخيرة على التشكيلة الأردنية، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة التي يخوضها مساء اليوم على أرضية ستاد عمان، حيث من المنتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية تغيرا محدودا عن التي بدأت مباراة طاجيكستان، مع التركيز على تحسين الجوانب الدفاعية في منظومة المنتخب، خصوصا في ظل الانتقادات التي تعرض لها المدافعون.
ويسعى المنتخب الوطني، لاستحضار حالة التفاؤل باللعب في عمان، لتحقيق انتصار على المنتخب السعودي المدجج بالنجوم بقيادة الايطالي روبيرتو مانشيني، حيث يعول لاعبو المنتخب على الحضور الجماهيري، لمساندتهم والشد من أزرهم بحثا عن أداء جيد ونقاط كاملة.
وكان المنتخب تعادل مع طاجيكستان بنتيجة 1-1، بينما سحق الأخضر السعودي نظيره باكستان برباعية مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من التصفيات.
وحسب معلومات من مقر معسكر النشامى، يركز عموتة خلال الجرعات التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى قراءة أوراق المنتخب السعودي ومعرفة مكامن القوة والضعف لديه، قبل اختيار الأسلوب الأمثل الذي سيخوض به اللقاء والاستقرار على التشكيل المثالي، كما حرص عموتة على مراجعة شريط المباراة الماضية أمام طاجيكستان، أمام اللاعبين وبين لهم نقاط الضعف التي ظهرت في المباراة من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وطالبهم بالعمل على عدم إعادتها وتصحيحها في مباراة يوم غد.
ويخوض المنتخب تدريباته بصفوف مكتملة ولا يوجد إصابات أو غيابات، وتضم التشكيلة التي اختارها عموتة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، إحسان حداد، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، سالم العجالين، سليم عبيد، عبدالله نصيب، مصطفى كمال، فراس شلباية، محمود شوكت، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، نور الروابدة، أنس العوضات، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي علوان، يزن نعيمات، موسى التعمري.
ويرنو عموتة من تحقيق الفوز على السعودية، من أجل ضمان صدارة منتخبات المجموعة، واكتساب دفعة معنوية تخفف الضغط عن الجهاز الفني، وتمنح المنتخب مكاسب فنية تنعكس إيجابيا على تحضيرات النشامى لنهايات كأس آسيا 2023 بقطر والمرحلتين الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة.
ويحتل النشامى المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطتين عن الأخضر السعودي، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت ذاته، تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
ويصل المنتخب السعودي إلى عمان، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وسيخوض جرعة تدريبية واحدة قبل المواجهة التي تقام في ستاد عمان، يرسم خلالها المدير الفني الإيطالي " الخبير" روبرتو مانشيني الخطوط العريضة للتشكيلة وطرق وأسلوب اللعب أمام منتخب النشامى، والبحث عن أفضل الطرق لتحديد أعداد الجماهير الأردنية مبكرا، على الرغم من تواجد أكثر من 4600 مشجع زحفوا خلف المنتخب لتشجيعه في الملعب.
وواصل المنتخب السعودي أمس، تحضيراته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام في محافظة الأحساء، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وإغلاق مانشيني التدريبات أمام وسائل الإعلام.
ويعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق "لاند مارك، الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة، كما يعقد في المكان نفسه المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين، المغربي حسين عموتة والإيطالي روبرتو مانشيني، حيث يبدأ عموتة عند الساعة الرابعة عصرا، ومانشيني عند الساعة الرابعة والنصف.

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