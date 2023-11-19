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أناديكم.. أشد على أياديكم.. مبادرة رياضية لدعم الأهل في غزة

11/19/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تحت شعار "أناديكم.. أشد على أياديكم"، تنظم رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية بالتعاون مع أكاديمية حركة للبرامج الرياضية العربية وملاعب تراكس، مساء السبت المقبل، تجربة تفاعلية تشاركية تأتي في إطار التعبير عن الدعم والتضامن المطلق مع أهالي قطاع غزة في مواجهة آلة الحرب.
وقالت ريما عامر، مالكة أكاديمية حركة للياقة البدنية ومركز "جي اكس جيم جيم" ورئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز وعضو اللجنة الفنية في الاتحادين الآسيوي والمحلي والحكمة الدولية (درجة ثانية): "هذه تجربة تفاعلية تشاركية، تأتي تعبيرا عن وقوفنا مع أهلنا في قطاع غزة، ومشاركتهم مأساتهم".
وتابعت: "لأن الرياضة رسالة، ندعو جميع أفراد المجتمع للتعبير عن دعمهم لأهالي غزة وأطفالها بمشاركتهم في اليوم الحركي الرياضي والعشاء التقشفي، في برنامج مبني على جمل حركية تحت أنغام الأغنيات الوطنية الملتزمة"، لافتة إلى أن الفاعلية التي تقام من الساعة السادسة وحتى العاشرة من مساء يوم السبت المقبل في ملاعب تراكس، تتضمن أيضا عروضا منوعة للفئات كافة.
ويبلغ سعر التذكرة 10 دنانير، حيث أعلن المنظمون أن ريع الفعالية سيذهب كاملا لدعم الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع تكية أم علي، علما بأن حملة "جيب كوفيتك وادعم قضيتك"، والتي أقامها مركز "جي إكس جيم جيم" مؤخرا لدعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حققت نجاحا كبيرا.
إلى ذلك، يعقد اتحاد الجمباز اجتماعا في مقره عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لبحث ترتيبات تنظيم النسخة الأولى من بطولة الراحلة نهى حتر للمراكز "الجمباز الفني" والتي تقام يومي الأول والثاني من كانون الأول (ديسمبر)، المقبل في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة واسعة.

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